誤斬南丫百年土沉香 地署致歉稱承辦商過度修剪

環保雜貨店「南丫部落」負責人陳錦偉稱，他於2019年4月12日早上途經榕樹灣大街一帶，發現一棵10多米高的土沉香正被人砍伐，於是上前查問，對方稱是地政處承辦商職員，指該樹有倒塌危險，陳隨即通知土沉香生態及文化保育協會，再通報漁護署。陳說，後來砍樹被叫停，土沉香逃過一劫，但其中一條直徑逾20厘米的樹椏已被砍掉。他質疑事件反映部門在判斷樹木風險時是否出了問題，促部門檢討及改善，「若當時不是有居民通知漁護署，這棵價值連城的土沉香相信已整棵被砍掉」。

地署：再視察後確定樹木健康無礙

記者日前到南丫島，發現該棵土沉香已被鐵欄包圍，附近至少有兩棵土沉香安裝了鐵欄及紅外線監察儀。

地政總署表示，該署2018年下半年收到投訴，稱南丫島一棵土沉香有安全問題，署方樹木專業人員經審視及評估承辦商提交的樹木風險評估報告及護養建議後，認為應先修剪和清理樹冠，惟承辦商最終過度修剪。署方其後聯同漁護署及承辦商視察該土沉香，確定其結構穩定，沒有重大健康及結構缺陷。漁護署亦協助為該樹的樹幹切口塗上防真菌樹油，以減少真菌入侵的風險。

地政總署強調一向珍惜寶貴的樹木資產，對此事深表抱歉，並已向承辦商發警告信及在季度評核報告中反映其表現，供政府招標時參考。另外，該署亦完成檢討並制定處理具保育價值樹種的工作指引和程序，供樹藝服務承辦商依從。

（城市保育）