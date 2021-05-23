圍欄難阻劈 科企研土沉香保護網 電線纏樹身一斷發警報 環團倡漁署採用

明報記者 馬耀森

近5年434棵被砍

漁護署資料顯示，土沉香是本土樹種，近年該署在香港各處記錄到約數千棵。為保護土沉香免遭非法砍伐，漁護署已採取多項措施，包括加強巡邏、與警方在非法砍樹黑點採取聯合執法行動、為土沉香安裝保護圍欄，以紅外線感應自動監察儀監察等，而過去5年（2016至2021年4月）有434棵土沉香被砍伐（見表）。

漁署圍欄阻樹木生長

現有監察儀常「誤報」

生態及自然教育中心總監程詩灝表示，漁護署的監測儀及圍欄有其限制，例如監測儀需連接攝錄機使用，但該系統只要探測到有物件移動就會拍攝，有參與監察計劃的村民一個早上便收到數以百計照片，需時檢視當中是否有人砍樹；至於圍欄最多約兩米高，過去曾發生圍欄被拆走再砍樹的個案，另圍欄亦會限制樹木生長。

一套裝置覆蓋半徑10公里

為加強保護土沉香，中心與初創企業舜達科技合作研發實時監察系統。舜達科技行政總裁黃鎮濤說，該公司採用一種長距離、低耗電的物聯網通訊作為平台，特點是可用電池運作，覆蓋半徑達10公里。至於土沉香的保護網，在設計上考慮了不影響樹木正常生長下，採用一個有擴展功能而可讓電流通過的電線圍網，其編織方法也考慮了各種砍樹方式，任何一條電線被砍斷也會觸發警報。

黃鎮濤說，保護網連接感應器，當感應器收到圍網被截斷，就會把信息傳送至保護平台，亦可透過短訊通知監察人員。該公司已為保護網申請專利，亦適用於所有具商業價值的樹木，例如百年樟樹、羅漢松等。

近兩年砍伐減 環團料因疫情

漁護署表示已為逾190棵土沉香安裝圍欄，至於紅外線感應自動監察儀，自2017年試驗曾偵測到38宗懷疑非法砍伐土沉香活動，2018年3月，警方收到監察儀的信號後，跟進並當場拘捕一名正在採收土沉香的疑犯。

土沉香生態及文化保育協會總幹事何佩嫻表示，本地土沉香多年來不斷被砍伐，政府近年雖然增撥資源加強監察，惟樹齡達數十年的土沉香已被砍伐得七七八八，「以前一個山頭已有幾千棵，現時全港都唔知有無咁多」。她說過去一兩年接獲非法砍伐土沉香報告減少，估計是疫情下內地來港砍樹的人減少，而現實是土沉香數目愈來愈少，若有其他新科技，漁護署應考慮採用，以加強保育土沉香。

（城市保育）