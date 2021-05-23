顧委會主席做節目主持 顧問團員指應避免

【明報專訊】港台顧問委員會主席林大輝昨主持港台節目《談規劃 論選舉》第一集，訪問全國政協副主席、前特首梁振英。有報章引述港台中人質疑若將來該節目收到投訴，林大輝和港台顧委會如何處理。林大輝回覆本報查詢稱，擔任節目主持無收取酬勞；被問若節目收到投訴會否在顧委會避席，他稱按投訴處理機制處理。有港台節目顧問團成員認為，顧委會主席應避免參與節目。
林大輝：倘接投訴有機制處理
港台回覆查詢表示，根據《香港電台約章》，香港電台顧問委員會負責就港台的服務向處長提供意見，包括聽取有關港台節目編輯方針、節目標準及質素的投訴報告；至於有關公眾投訴的處理，則由港台負責。
港台節目顧問團成員方保僑表示，顧問團成員都有擔任港台節目嘉賓、甚至寫稿，但與顧委會角色不同，顧委會是中立角色，在港台現時經歷如此多風浪，顧委會要做很多調查，就應劃清界線，認為顧委會主席應避免參與節目，「最好唔好做個節目」，正如現時廣播處長李百全強調要中立，港台應向公眾講清楚界線如何釐定。
港台顧委會職能包括：就港台編輯方針、節目質素、標準向廣播處長提供意見；監察港台節目是否符合公眾期望；透過聽取港台服務表現評估報告和符合服務表現評估指標報告，就採取適當的表現評估指標和改善服務方法，向處長提供意見等，當中未明文規定主席不應擔任節目主持。