顧委會主席做節目主持 顧問團員指應避免

林大輝：倘接投訴有機制處理

港台回覆查詢表示，根據《香港電台約章》，香港電台顧問委員會負責就港台的服務向處長提供意見，包括聽取有關港台節目編輯方針、節目標準及質素的投訴報告；至於有關公眾投訴的處理，則由港台負責。

港台節目顧問團成員方保僑表示，顧問團成員都有擔任港台節目嘉賓、甚至寫稿，但與顧委會角色不同，顧委會是中立角色，在港台現時經歷如此多風浪，顧委會要做很多調查，就應劃清界線，認為顧委會主席應避免參與節目，「最好唔好做個節目」，正如現時廣播處長李百全強調要中立，港台應向公眾講清楚界線如何釐定。

港台顧委會職能包括：就港台編輯方針、節目質素、標準向廣播處長提供意見；監察港台節目是否符合公眾期望；透過聽取港台服務表現評估報告和符合服務表現評估指標報告，就採取適當的表現評估指標和改善服務方法，向處長提供意見等，當中未明文規定主席不應擔任節目主持。