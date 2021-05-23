稱社會值得思考需要什麼特首 梁振英談特首人選：須知形勢趨吉避凶

全國政協副主席梁振英昨出席全國政協、港台顧問委員會主席林大輝主持的港台節目《談規劃 論選舉》。梁振英離開港台時被問到是否積極考慮選特首，如何回應特首林鄭月娥不點名稱有政府發展土地喜歡「揼石仔」，他沒有回應。

林大輝問參選否 「樂意任何位置服務香港」

林大輝昨日稱，完善選舉制度後，應聚焦解決經濟民生問題，治港者除了忠誠、愛國愛港外也要有能力，問梁振英如何確保選出賢能者。

梁振英回應稱，不是任何人符合愛國者標準就有能力，每一愛國者對房屋、收入二次分配、青年問題等不同議題都有其理念。他相信，完善選舉制度後會有活躍、充分的競選過程，「大家拎政綱出來」，這些愛國者提出的房屋策略、表現、各方面能力，是否符合選民要求。

愛國者不等於有能力 促現屆政府做出成績

被問到政府如何能增加市民歸屬感和認同感，梁稱現屆政府要盡快做成績出來、「唔好等」，尚有一年多的任期都有不少事做，要做出成績，令大家對新的選舉制度有信心。

梁振英2017年卸任特首，他稱過去幾年在內地到處跑，過去兩年因黑暴、疫情，香港與內地隔斷了，對香港很不利；形容國家「十四五」規劃是香港的黃金機遇，同時有可能是最後機遇，若不把握，可能到下一個五年規劃，本港競爭力比內地其他城市弱。

另外，梁認為「完善選舉制度」前產生的議員在立法會「掟嘢」、拉布，將他任內提出成立文化局、創科局等民生的事「拉布拉死咗」；2019年有數批議員去美國，要求外國制裁香港、國家，這是匪夷所思的，完善選舉制度是彌補漏洞和惡果。

他又說，候選人資格審查委員會等篩選機制是防患於未然，「我哋唔想拉人去法庭，不想有立法會議員被判監」，因此在前面做工作。

至於議會會否成「一言堂」，他形容如立會所有議員能維護國家安全、主權和發展利益，在此意義上是「一言堂」；但房屋、收入二次分配等問題，相信立法會議員有很多睇法。他希望未來90名立法會議員，透過表現向香港選民說明，他們有能力履行《基本法》給他們的職責。