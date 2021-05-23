4歲女清水灣遇溺危殆

近岸嬉水 父母不在身邊

現場所見，清水灣二灘昨午泳客十分多。現場消息稱，昨午3時許，4歲汪姓女童疑在岸邊玩水，父母則在岸邊較後方樹底位置。女童遇溺後，一名年約30歲泳客在2號救生亭對開近岸處將她從水中抱起，送上岸時已昏迷。女童身上當時沒有水泡或水袖等助浮物品，其他泳客揚手呼叫救生員，數名救生員上前為女童急救，並響起救生鐘。女童被救起時，其父母始知事發，陪同女童送院，母親焦急落淚。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮稱，據他了解，現場救生員曾以心肺復蘇法為女童急救，女童其後恢復呼吸脈搏。胡啟榮說，疫情期間多了家長帶同小朋友到海灘遊玩，海灘不論平日或假日均「迫爆」。他稱不少家長顧着玩手機，未有看管小童，小童不時走失，如遇大浪容易被冲走。他當值的屯門黃金海岸泳灘，試過同一時間有3名小童走失，救護員出動尋人時，往往無法兼顧其他泳客安全，呼籲家長在海灘要看管好孩子。

康文署表示，昨天清水灣第二灣泳灘有17名救生員當值，屬正常編制。