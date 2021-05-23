德福「和你Shop」示威 4學生集結罪成

官：商場遊行無不妥 罵警釀恐慌

10名被告依次為16歲學生、楊傑朗（21歲）、學生麥梓希（17歲）、學生丘澤（17歲）、16歲學生、16歲學生、15歲學生、學生李偉鴻（17歲）、劉家浩（23歲）及林志鑫（20歲），他們同被控一項非法集結罪。首3名被告另被指襲擊警長50970，其中楊傑朗認罪，餘下二人不認罪，裁判官最終裁定他們罪名不成立（見另稿）。

裁判官稱當日集結者在商場游走高叫口號，但仍有商店繼續營業，沒影響顧客，亦沒故意堵塞通道，未達至擾亂公眾秩序。不過，集結者遊行至港鐵站C出口後並沒解散，對警員叫囂及以粗口辱罵「黑警OT，警嫂3P」、「黑警死全家」等，這種針對性挑釁會對旁觀者造成困擾及恐慌，行為構成非法集結。

兩青年同罪成 4人未證參與脫罪

就各被告的行為，裁判官稱第一、三、四、五、九和十被告一同蒙面，與集結人群一同行走，並身處向警員叫囂的人群中間，有共同目的，裁定6人非法集結罪成。就餘下被告，裁判官稱第六、七及八被告的面容被遮蓋，衣著普通，難從影片中比對容貌，未能肯定3人就是集結者；至於第二被告，他當時所站位置有一定距離，不排除他只是在現場湊熱鬧，裁定4人罪脫。

第一、第三及第五被告即時提出覆核，裁判官押後至6月15日作覆核聆訊。第十被告林志鑫早前已還押118日，裁判官考慮其特殊情况，判處4個月監禁，換言之已服畢刑期，即時獲釋。

辯方為第四被告求情稱，案發時正值社會事件高峰，年輕人易受社會氣氛影響，易情緒高漲，冀法庭考慮他沒預謀犯案而輕判。裁判官最終將第四、第九被告及承認襲警的第二被告判刑押後至6月4日處理，索取勞教中心等報告，其間3人還押。

【案件編號：KTCC835/2020】

（反修例風暴）