英美法關注獄中酷熱 派薄口罩加風扇

根據《底特律自由報》去年7月報道，密歇根29個監獄大部分無安裝冷氣，由於囚犯在疫下須戴可重用布口罩，惟布料太厚，密歇根懲教部門在酷熱天氣下，改分發質料較薄的可重用口罩，另確保囚犯可飲水及加設風扇，更向無法自費購買價錢約100多港元、6吋個人風扇的囚友提供貸款。法國監獄自2003年以來，每年6月1日至9月30日實施熱浪計劃（heatwave plan），監獄人員會免費分發食水，及加強對長者、孕婦等弱勢囚犯的監察，又延長散步時間，並加強醫療服務。

囚犯待遇有國際標準

根據《公民權利和政治權利國際公約》第10條，所有被剝奪自由的人都應受到人道待遇，並尊重人的固有尊嚴。《聯合國囚犯待遇最低限度標準規則》（曼德拉規則）中的規則13列明，所有供囚犯佔用的房舍，尤其住宿用的房舍，須符合保健規定，同時應妥為注意氣候情况，尤其是立方空氣容量、最低限度的地面面積、燈光、暖氣和通風等。

王表示，雖然「曼德拉規則」並非法律，但屬國際標準，懲教署應確保監獄環境符合規則，以彰顯香港亦達國際人權水平。