監房熱上熱 逾9萬人聯署促改善 石牆花倡准家屬送防中暑物資 懲教：按機制訂可批物品

明報記者 何郁慧 羅嘉凝

邵家臻批懲教冷處理「擺官樣」

石牆花上周五傍晚6時啟動「十萬火急行動」聯署，目標募集10萬人聯署，要求懲教署改善監獄酷熱環境，截至昨晚11時錄得90,451人聯署支持。石牆花建議，容許家屬為在囚者購入防中暑物資，例如退熱貼、便攜式電動風扇等；另促請懲教署改變提供滾水飲用的慣例，改為提供凍水，並增加洗澡次數等。聯署又建議懲教署在監獄頂層及外牆髹上隔熱塗層，以及在倉內增設強力抽風設備。

家屬：獄中只供滾水 單人倉無風扇

因初選案還押荔枝角收押所的尹兆堅，最近因酷熱天氣生熱痱，身體現一撻撻紅腫。尹太向本報表示，尹兆堅本身很怕熱，故近日在獄中較難受，而即使醫生開出藥膏紓緩紅腫，亦因大汗淋漓令功效減弱。她說丈夫會以毛巾濕敷皮膚、用筆記簿當扇等，作為「消暑大法」。她盼懲教署基於人道理由，容許囚友早晚洗澡兩次，「囚友中暑都可大可小」，另亦希望署方容許家屬購入退熱貼，以及較紙扇更耐用的扇。

另一被告岑敖暉在赤柱監獄還押，其妻余思朗表示，岑曾反映獄中非常酷熱，「就算坐着不動看書都會全身出汗」。她說岑囚禁在單人倉，只有走廊有風扇，未必吹到所有人；此外，囚友每天只能洗澡一次，多在上午，出外「放風」後便一身汗，只能不斷抹汗，岑有時睡覺亦要脫去上衣。

本報前日查詢懲教署有否錄得在囚者及職員中暑個案，署方昨無回應。針對購入防中暑物資的建議，署方強調會根據現行保安機制及院所運作情况訂出可批物品種類。

懲教：多項措施改善羈押環境

懲教署表示，一直以來持續採取多項措施改善監獄羈押環境，包括院所內空氣流通情况。署方稱，除恆常更換風扇外，亦加裝風力強勁的牛角扇，並按部就班安裝通風效能較佳的新式閘門及窗戶。此外，署方表示去年於赤柱監獄囚室試驗防自殺設計的滾筒扇，今年初分階段安裝，預計第三季完成約600個囚室，並在明年第二季完成共1500個囚室；如有需要，會擴至其他院所。

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