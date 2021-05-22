【Emily】傾勞工假期 雙黃「擦出火花」 象哥話KK發言違規違法

工聯會議員喺會上提出修正案，希望加快增加法定日期。KK發言時話，有需要嘅家庭會「補水」叫外傭返工，認為修例造成嘅影響唔係咁大。象哥隨即澄清，修例範圍涵蓋外傭，「法定有薪假日係不能『以薪代假』，如果『以薪代假』係犯法……你千祈唔好誤導市民，明唔明呀？ok？」

指黃國健應該對有關條例好熟悉

KK之後再回應，話有外傭想搵多啲外快，放假時自願咁會去其他家庭做替工，做法唔會違法。KK同象哥一度疊聲，KK忍唔住講「你畀少少耐性，聽我講埋先好冇呀？主席……點解你唔畀我講嘢呢？我知道你有立場」；象哥話自己冇立場，「因為你係違規違法，我唔能夠咁樣畀你講」，話唔能夠喺立法會發言時講非法嘢，仲邊講邊對KK搖頭，話KK兩次發言講嘅嘢係「兩碼子事」。

黃國健話唔少外傭願意 勞處：都唔可以

勞工處助理處長梁樂文話僱主不能以錢代替法定假期，「即使員工同意，都唔可以」；但雙方可協商法定假期返工後另行補假。