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【Emily】傾勞工假期 雙黃「擦出火花」 象哥話KK發言違規違法

【明報專訊】立法會《2021年僱傭（修訂）條例草案》委員會噚日開會，審議逐步將勞工假期增至17日、同銀行假睇齊，民建聯黃定光（象哥）同工聯會黃國健（KK）「擦出火花」。委員會討論到政府建議分階段增加法定假日嘅日數，KK發言時話有外傭僱主「用人工代替假期」，有唔少外傭都願意繼續返工。委員會主席象哥立即澄清法定假日唔能夠「補水」代替，話KK嘅講法「違規違法」，「你哋作為工會應該對有關條例好熟悉……明唔明？」

工聯會議員喺會上提出修正案，希望加快增加法定日期。KK發言時話，有需要嘅家庭會「補水」叫外傭返工，認為修例造成嘅影響唔係咁大。象哥隨即澄清，修例範圍涵蓋外傭，「法定有薪假日係不能『以薪代假』，如果『以薪代假』係犯法……你千祈唔好誤導市民，明唔明呀？ok？」

指黃國健應該對有關條例好熟悉

KK之後再回應，話有外傭想搵多啲外快，放假時自願咁會去其他家庭做替工，做法唔會違法。KK同象哥一度疊聲，KK忍唔住講「你畀少少耐性，聽我講埋先好冇呀？主席……點解你唔畀我講嘢呢？我知道你有立場」；象哥話自己冇立場，「因為你係違規違法，我唔能夠咁樣畀你講」，話唔能夠喺立法會發言時講非法嘢，仲邊講邊對KK搖頭，話KK兩次發言講嘅嘢係「兩碼子事」。

黃國健話唔少外傭願意 勞處：都唔可以

勞工處助理處長梁樂文話僱主不能以錢代替法定假期，「即使員工同意，都唔可以」；但雙方可協商法定假期返工後另行補假。

相關字詞﹕立法會 法定假日 黃定光 黃國健

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