指犯內地罪行「押解」按樓 「特務」涉盜老婦780萬

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，案中受騙的70歲婆婆與兒子居於荃灣綠楊新邨，她去年9月18日接獲自稱「香港行政法院」職員電話，對方稱她干犯內地相關罪行，其後她被轉駁至自稱上海公安的騙徒，再被要求付錢以示清白。

騙徒於9至12月期間與事主保持聯絡，言談間獲悉事主手上現金不足，但持有另外兩項物業，遂於12月30及31日兩度乘事主兒子不在家時，派出一名「特務」上門「秘密調查」，押送事主到中環持牌一間財務公司各以按揭借貸共600萬元，事主把款項存入自己戶口後，把銀行密碼等資料交予「特務」。事件延至今年3月12日，事主發現該600萬元貸款及其他銀行存款不翼而飛，才自覺受騙報警。

疑犯稱去年遇電騙

警方經調查後鎖定該名「特務」，前日到筲箕灣區拘捕一名28歲報稱無業男子，並於其寓所起回事主的銀行卡及與事主溝通用的手機。莫子威稱該「特務」曾主動指示事主準備按揭文件，亦全程押解事主借貸及存款，形容他「進取而狼死」；又稱不時有「特務」自稱電騙受害者是「自欺欺人」，形容「做特務，等拘捕」。

被捕「特務」無案底，於警誡下承認行騙，並稱自己去年11月曾遇電騙及損失1萬元，但他沒報案，更於是次行騙中獲3.8萬元報酬。由於案中事主的貸款屬非法借貸，警方稍後將與該借貸公司商討如何處理。