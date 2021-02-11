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藉面試偷信用卡 「假招聘」碌19人355萬

【明報專訊】有騙徒以招聘美容師誘使求職者面試、考試及參與培訓，其間將求職者財物鎖起，再趁機盜用其信用卡購物，19名事主共損失355萬元。警方於本周三（19日）鎖定一個詐騙集團，於該集團正重施故技時拘捕涉案3男3女，當中4人已被落案起訴。

19名事主（25至44歲）全為女性，各人損失6萬至70萬元不等，總涉款達355萬元。被捕3男3女（19至36歲）涉串謀詐騙，其中3男1女已被暫控合共一項「串謀欺詐」罪，今日將在觀塘裁判法院提堂。其餘兩名分別19及30歲的被捕女子則獲准保釋候查，6月下旬須向警方報到。

商業罪案調查科總督察吳基駿表示，詐騙集團於網上求職網站刊登招聘廣告，招聘美容師及美容顧問，該招聘內容涉簡單工作範疇，但薪金福利較同類型工種高，月薪高達2萬至6萬元。

4小時面試財物鎖櫃 同黨後備匙開櫃

集團會向事主收取履歷表及個人資料，並相約對方到其租用的美容院及臨時辦公室面試，當事主赴約，集團會以考試及培訓等籍口要求事主把財物存到儲物櫃，再帶事主到另一間房作長達4小時的面試、考試或培訓，其間同黨會以後備鎖匙打開儲物櫃取得事主信用卡及手機，把信用卡資料傳送予同黨。在外同黨把信用卡資料綁定到自己手機的流動付款平台，再到不同商舖購買電子產品，即使銀行傳送一次性密碼到事主手機認證，手持事主手機的騙徒仍可通過認證。事後賊人把事主物品放回原位，事主事後取回物品時未發現異樣，至收取月結單才發現受騙。

警突擊搜查斷正 拘6人

警方商業罪案調查科經調查後，本周三突擊搜查銅鑼灣一間美容院，當時該集團成員正向另外兩名事主重施故技，遂當場以涉嫌串謀詐騙拘捕6人，該兩名事主則沒有損失。據了解，該詐騙集團騙徒具美容知識，分別報稱美容師、美容顧問及銷售員，他們於招聘網站Indeed刊登廣告，先後租用兩間美容院行騙，其中一間已於較早前結業。警方今年首季錄得139宗求職騙案，較去年同期34宗上升3倍，損失亦由210萬急升至990萬元。

相關字詞﹕求職騙案 詐騙集團 詐騙

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