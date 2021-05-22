膠樽回贈諮詢結束 收逾2000意見

環保署：1毫具吸引力 環團：強推回收率低

環保署表示，待公眾諮詢結束後會盡快整理收集到的意見以參考，並制訂未來路向及具體規管安排，以推展計劃。

環保署建議市民回收每個膠樽獲回贈0.1元，被指金額太低，公眾諮詢期內，多個環團發表民調，結果均顯示，支持每個膠樽回贈1元的比例遠高於0.1元。環保署昨回覆本報查詢稱，訂立回贈水平需作平衡，既要有效鼓勵大眾回收，亦要考慮防止出現欺詐行為騙取回贈，甚至是從外地輸入廢塑膠飲料容器至香港以賺取回贈。

環保署發言人稱，0.1元回贈水平經考慮一籃子因素後訂出，包括本地可回收物的市場價值，並稱政府的入樽機先導計劃在1月25日推出後，公眾反應正面，每周約回收30萬個塑膠樽。

由多個飲品生產商、零售商及業界組成的免「廢」暢飲，昨表示已向政府提交意見，認為在現階段決定回贈金額是言之尚早。該組織分析，每個膠樽回贈金額5仙，已可令膠樽回收率由現時少於1%增至90%。免「廢」暢飲建議政府就不同飲品包裝訂立清晰回收目標和時間，又認為計劃應涵蓋所有飲品包裝，避免生產商可能轉用其他不易回收的包裝物料。