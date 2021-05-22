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助天問着陸 理大個半月分析67萬隕坑

【明報專訊】中國首個火星探測項目「天問一號」本月15日登陸火星，理大兩個跨學科研究團隊分別研發三維測量模型、人工智能分析撞擊坑及「火星相機」，協助找出合適着陸點及監察環境。研究火星相機的團隊花7小時下載一張從火星拍攝傳回地球的照片，首見自行研發的相機在火星出現，感到興奮，而相機拍攝到的火星景色的照片則仍未傳回地球。

理大土地測量及地理學資訊學系教授吳波說，2016年起獲中國空間技術研究院邀請參與分析火星地理，經5年研究其緯度、日照、海拔及地勢，選出一名為「烏托邦平原」的地帶為候選着陸點，該處地勢平坦，有利探測器着陸，且表面多沉積物，可能地下存在水冰，具重大科學意義。

研發3D模型 逾萬平方公里區域尋着陸點

吳波說，項目最大困難是天問一號今年2月進入環火軌道後，將實際收集的數據及圖像傳回地球，而目標着陸區面積達70公里乘180公里，比香港面積大11倍，但團隊只剩一個半月分析及選擇着陸點，時間緊迫。團隊遂以自行研發的「三維集成測量模型」分析圖像中的地形特徵，識別影響着陸的大型斜坡，並利用人工智能分析67萬個隕石坑、逾200萬塊岩石、數百火山錐，終在限期內建議數個合適地點着陸，讓天問一號管理團隊做最後選擇。

團隊中唯一一名香港博士生廖偉驄主要負責三維地形測量，他說需了解圖像中太陽照射火星表面的角度，如何經鏡頭反射而產生圖像等。

火星傳回地球照片 花7小時下載

早前參與「嫦娥」探月工程的理大精密工程講座教授及副系主任容啟亮團隊，是次亦參與研發「落火狀態監視相機（火星相機）」。該相機置於着陸器外層平台上，約390克重，能抵受9個月旅程約150℃的極端溫差，承受相等於地球地心吸力6200倍的衝擊。容表示，火星相機拍攝超廣闊圖像及影片，監視天問一號着陸情况、火星周遭環境、太陽翼打開及天線狀况；相機可減低圖像變形程度，相片有助日後研究。他透露，團隊花7小時下載火星傳回地球的照片，首見自行研發的相機在火星出現，感到開心及興奮，但火星相機暫時未有照片傳回地球，容期望火星相機日後能拍攝到火星景色。

相關字詞﹕火星探測 火星相機 人工智能 容啟亮 吳波 理大 火星 天問一號

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