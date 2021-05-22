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為15萬元來港 哥籍製毒師判19年9月 毒工場「睇水」囚20年8月

【明報專訊】警方前年在沙頭角一間村屋破獲製毒工場，拘捕3名本地男子與一名哥倫比亞籍的男子，檢獲總值逾3600萬港元的24公斤可卡因，持護照來港的哥籍男子被捕後承認為了2萬美元（約15.5萬港元）報酬，受聘於一名中國人來港製毒。4人昨在高等法院分別承認製毒罪和販毒罪，哥籍製毒師判囚19年9個月，兩名負責「睇水」男子囚20年8個月，餘下一名販毒男子則囚14年4個月。

另一被告販毒囚14年4月

4名被告依次為林靖峰（23歲）、葉偉海（28歲）、哥倫比亞籍男子NORIEGA MARTINEZ JOSE LUIS（40歲）和劉旭亮（28歲）。首3名被告各被控一項製毒罪，第四被告則被控一項販毒罪。代表哥籍製毒師的大狀則稱，被告來自「可卡因之都」，在家鄉曾參與毒品交易，退出後從事汽車維修，今次犯案是受哥倫比亞當地環境的壓力影響。

法官李運騰判刑時指出，製毒工場規模大，有大量工具及化學物，但時間不長，以31年為製毒罪量刑起點，哥籍製毒師特意來港犯案，加刑兩年，不過考慮到其口供對控方有價值，獲四成的認罪扣減，其餘兩人則扣減三分之一。

3人稱受聘於中國人

案情指出，警方2019年1月21日晚上到達涉案村屋，首3名被告看到警察後，立即丟下手上大水桶及氣燒孔機逃跑，最終被制服。警方在屋內檢取多項製毒工具及化學物，以及約24公斤的可卡因，價值超過3600萬港元。其後警方亦拘捕駕車前往村屋的第四被告，並在他身上搜獲總值約100萬元的811克可卡因。

次被告警誡下表示，他受聘於一名叫「阿偉」的內地人，負責監視第三被告製毒，他找首被告幫忙，事成後兩人會有10萬元報酬。第三被告則表示有一名中國人在哥倫比亞給他2萬美元，叫他來港製造可卡因。

【案件編號：HCCC14/21】

相關字詞﹕哥倫比亞 高等法院 販毒 可卡因 製毒

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