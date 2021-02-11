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昂坪360去年訪客跌八成 日均本地客增13%

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情令去年本港多個景點遊客人數下挫，昂坪360昨日公布，2020年全年到訪人數只得近26萬，按年大減逾八成，為自2006年開通以來的新低。同期日均本地訪客量則按年升近13%，而2021年農曆新年及復活節長假的本地客人數更是過去8年新高。

全年26萬人次 歷來最低

昂坪360公布去年營運日數只有204天，按年減近四成，加上社交距離措施，令纜車車廂載客量大減，導致訪客人數僅得近26萬，較2019年的145萬，按年下跌逾八成。去年日均訪客1271人中，本地客人數按年增近13%，長假期到訪本地客人數更大增近五成。

昂坪360董事總經理劉偉明表示，期望在疫情放緩下，更多旅客到訪昂坪360享受大自然，團隊已積極準備迎接疫後帶來的機遇，期望能加強與大灣區內景點合作，開拓發展空間。昂坪360發言人表示，自去年初已實施成本控制措施，包括暫停聘請非緊急及非必要職位、因應實際情况而調節兼職員工數目，紓減公司財政壓力，暫未有要求員工放無薪假，亦暫未有計劃加票價。

另外，為打造全新本地遊體驗，昂坪360設立全港首個以「纜車」為主題的展覽館「纜車探知館」，預計今年夏季揭幕，館內設八大展覽體驗區，包括昂坪纜車興建過程、纜車組件展覽、VR體驗區等。

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