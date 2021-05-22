劏房水費規管生效 水署推網頁 提示裝獨立水表

立法會本月初通過《2021年水務設施（水務設施規例）（修訂）條例草案》，禁止任何人以高於水務署的收費出售食水，以規管劏房業主向租戶濫收水費，違者最高可被罰款1萬元，法例已生效。水務署昨日推出專頁，提到為避免爭議，劏房業主應與租戶協定一套合適的水費攤分方法，可考慮向水務署申請為劏房安裝獨立水表。

團體指欠宣傳 多租戶不知新例

網頁提到，業主或租戶安裝獨立水表須符多項要求，包括須安裝在公共地方，以便讀取水表讀數，並取得大廈管理處、業主等持份者同意改動公用及內部供水系統。水務署指會容許劏房租戶以電郵地址取代正式郵寄地址，若大廈公共地方未有合適空間，水務署會考慮在劏房內安裝智能水表；又指會繼續主動巡查懷疑劏房單位有否濫收水費。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成認為，水務署並沒足夠宣傳，他接觸的不少劏房戶對有關條例全然不知，現時即使劏房租戶被濫收水費，也會待搬離時才控告業主，暫未見條例的效果。