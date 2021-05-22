港聞

港聞二

劏房水費規管生效 水署推網頁 提示裝獨立水表

【明報專訊】水務署因應規管劏房業主濫收水費的私人條例草案生效，昨日推出網上專頁提示業主及租戶可考慮申請為劏房安裝獨立水表，惟須符合多項要求，例如大廈公共地方足夠安裝，否則署方或考慮在單位內安裝智能水表。有關注劏房的團體認為，當局欠缺宣傳，不少劏房戶均不知悉有關條例。

立法會本月初通過《2021年水務設施（水務設施規例）（修訂）條例草案》，禁止任何人以高於水務署的收費出售食水，以規管劏房業主向租戶濫收水費，違者最高可被罰款1萬元，法例已生效。水務署昨日推出專頁，提到為避免爭議，劏房業主應與租戶協定一套合適的水費攤分方法，可考慮向水務署申請為劏房安裝獨立水表。

團體指欠宣傳 多租戶不知新例

網頁提到，業主或租戶安裝獨立水表須符多項要求，包括須安裝在公共地方，以便讀取水表讀數，並取得大廈管理處、業主等持份者同意改動公用及內部供水系統。水務署指會容許劏房租戶以電郵地址取代正式郵寄地址，若大廈公共地方未有合適空間，水務署會考慮在劏房內安裝智能水表；又指會繼續主動巡查懷疑劏房單位有否濫收水費。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成認為，水務署並沒足夠宣傳，他接觸的不少劏房戶對有關條例全然不知，現時即使劏房租戶被濫收水費，也會待搬離時才控告業主，暫未見條例的效果。

相關字詞﹕劏房 水務署

上 / 下一篇新聞

科大理大要求師生打疫苗或定期驗 港大嶺大住宿者要接種 科大學生會：損自主權
科大理大要求師生打疫苗或定期驗 港大嶺大住宿者要接種 科大學生會：損自主權
劉宇隆倡學校達七成接種 打針者可不戴口罩
劉宇隆倡學校達七成接種 打針者可不戴口罩
9日前打復必泰 44歲印傭昏迷不治 衛署：無證據顯示疫苗所致
9日前打復必泰 44歲印傭昏迷不治 衛署：無證據顯示疫苗所致
商界擬推優惠鼓勵打針 涵免費機票住酒店
商界擬推優惠鼓勵打針 涵免費機票住酒店
來港26日外傭初確 深水埗匯璽強檢 疑強檢後流出社區 許樹昌：倘屬輸入應查檢疫酒店
來港26日外傭初確 深水埗匯璽強檢 疑強檢後流出社區 許樹昌：倘屬輸入應查檢疫酒店
疫苗或污染4歲童樣本 袁國勇視察診所
疫苗或污染4歲童樣本 袁國勇視察診所
偷錄名媛更衣CCTV片 保安糾黨勒索1億認罪
偷錄名媛更衣CCTV片 保安糾黨勒索1億認罪
司法部長晤張舉能：冀共同準確實施憲法
司法部長晤張舉能：冀共同準確實施憲法
唐英傑擬就「不設陪審」上訴
唐英傑擬就「不設陪審」上訴
穿裝備罵清障者 退休漢認集結囚5月半
穿裝備罵清障者 退休漢認集結囚5月半
理大衝突 謊稱沒身分證 少年誤導罪成
理大衝突 謊稱沒身分證 少年誤導罪成
租置貨尾800伙料搶手 最低首期7200元「上車」 綠置居昨起派表 預計啟鑽苑銷情佳
租置貨尾800伙料搶手 最低首期7200元「上車」 綠置居昨起派表 預計啟鑽苑銷情佳
地理位置較好 取表市民多心儀啟鑽苑
地理位置較好 取表市民多心儀啟鑽苑
港台購內地節目 擬加強國家認知
港台購內地節目 擬加強國家認知
昂坪360去年訪客跌八成 日均本地客增13%
昂坪360去年訪客跌八成 日均本地客增13%
為15萬元來港 哥籍製毒師判19年9月 毒工場「睇水」囚20年8月
為15萬元來港 哥籍製毒師判19年9月 毒工場「睇水」囚20年8月
助天問着陸 理大個半月分析67萬隕坑
助天問着陸 理大個半月分析67萬隕坑
膠樽回贈諮詢結束 收逾2000意見
膠樽回贈諮詢結束 收逾2000意見
藉面試偷信用卡 「假招聘」碌19人355萬
藉面試偷信用卡 「假招聘」碌19人355萬
指犯內地罪行「押解」按樓 「特務」涉盜老婦780萬
指犯內地罪行「押解」按樓 「特務」涉盜老婦780萬
被偷街市貓尋回 「想養貓」情侶被捕
被偷街市貓尋回 「想養貓」情侶被捕
未證為助前夫 稅局助理涉擅查債主資料脫罪
未證為助前夫 稅局助理涉擅查債主資料脫罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】傾勞工假期 雙黃「擦出火花」 象哥話KK發言違規違法
【Emily】傾勞工假期 雙黃「擦出火花」 象哥話KK發言違規違法
【Emily】議規諮詢 流會倡罰缺席者一日薪
【Emily】議規諮詢 流會倡罰缺席者一日薪
【Emily】民主黨獎券籌款一個月達標
【Emily】民主黨獎券籌款一個月達標
【Emily】啟德空中花園開放 夜間點燈如舊機場
【Emily】啟德空中花園開放 夜間點燈如舊機場