港台購內地節目 擬加強國家認知

電台新節目介紹大灣區發展

商務及經濟發展局提交立法會文件顯示，港台將推出新的節目規劃策略，進一步履行《香港電台約章》中的公共使命，加強製作或播放關於一國兩制及社會國家的節目，包括購買內地製作的相關電視節目，另為鼓勵共融，港台會推出更多元化的節目，包括長者、年輕人、文化藝術及體育節目。

文件又指出，港台將於電台及電視台同步推出新節目《談規劃論選舉》，而電台節目《灣區生活一小時》則分享各行各業在大灣區的發展經驗。

新規劃策略呈立會 提審視節目主任角色

文件又提到，港台將開展制定部門的整體人力資源策略，審視及理順節目主任職系的角色和核心職能、技能要求和工種安排。港台亦會檢討及加強對合約員工及第II類服務提供者的管理及安排，制定適用於各類人員工作期間及工作以外的行為守則，妥善管理利益衝突及導致違規的風險，保護港台形象和公信力。

《談規劃論選舉》將由今日起，一連4個周六在港台第一台播出，首集由港台顧問委員會主席林大輝、中山大學政治學理論博士葉振東擔任主持，嘉賓是全國政協副主席梁振英，主題為「十四五」規劃、香港選舉制度。