港台購內地節目 擬加強國家認知

【明報專訊】香港電台將推出新的節目規劃策略，加強製作或播放讓觀眾認識「一國兩制」及了解社會國家的節目，包括購買內地製作節目，而港台將在電台及電視台同步推出新節目《談規劃論選舉》，透過官員訪談，向公眾介紹「十四五規劃」及「完善選舉制度」詳情；而電台節目《灣區生活一小時》則講述各行各業在大灣區的發展經驗，讓市民加深了解區內各城市的生活文化。
電台新節目介紹大灣區發展
商務及經濟發展局提交立法會文件顯示，港台將推出新的節目規劃策略，進一步履行《香港電台約章》中的公共使命，加強製作或播放關於一國兩制及社會國家的節目，包括購買內地製作的相關電視節目，另為鼓勵共融，港台會推出更多元化的節目，包括長者、年輕人、文化藝術及體育節目。
文件又指出，港台將於電台及電視台同步推出新節目《談規劃論選舉》，而電台節目《灣區生活一小時》則分享各行各業在大灣區的發展經驗。
新規劃策略呈立會 提審視節目主任角色
文件又提到，港台將開展制定部門的整體人力資源策略，審視及理順節目主任職系的角色和核心職能、技能要求和工種安排。港台亦會檢討及加強對合約員工及第II類服務提供者的管理及安排，制定適用於各類人員工作期間及工作以外的行為守則，妥善管理利益衝突及導致違規的風險，保護港台形象和公信力。
《談規劃論選舉》將由今日起，一連4個周六在港台第一台播出，首集由港台顧問委員會主席林大輝、中山大學政治學理論博士葉振東擔任主持，嘉賓是全國政協副主席梁振英，主題為「十四五」規劃、香港選舉制度。