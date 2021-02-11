租置貨尾800伙料搶手 最低首期7200元「上車」 綠置居昨起派表 預計啟鑽苑銷情佳

根據房委會公布的售樓簡介，今次租置貨尾分佈於38個租置屋邨，面積121至544平方呎，售價14.43萬至109.44萬元，為市價約15%至18%。最便宜的是屯門良景邨150平方呎單位，若支付5%首期（有房委會做擔保人，最高可做95%按揭），最低只需付約7200元便可買到；最貴的為長沙灣李鄭屋邨544平方呎單位（見表1）。

全已翻新 利東邨有單位望海景

房委會亦上載了25個租置單位的室內照片供參考，全已翻新，與新居屋及公屋一樣為清水樓，其中利東邨東逸樓33樓一個實用面積381平方呎單位可遠望香港仔海景。部分單位廁所較細小，如太和邨翠和樓一個217平方呎低層單位，廁所只能容納馬桶及花灑，洗手盆設於大廳。

房委會尚未公布實際銷售的單位資料及分佈，會於開始選購前公布，即現時售樓簡介所示單位面積及售價範圍或會更新。房委會前日公布的租置貨尾以1月市價推算，最貴單位售126萬元，較昨公布的109.44萬元高，即租置「樓王」尚未推出。據了解，房署仍未收回該單位，故暫未推售。

啟鑽苑2112伙 最貴385萬

至於屬綠置居新樓的啟鑽苑，3座大廈共2112伙，實用面積由184至481平方呎，售價117.93萬至385.02萬元，為市價五折，預計2023年11月落成。3座大廈分別為啟池閣、啟濤閣及啟湖閣，樓高43至44層，其中啟濤閣共897個單位最多，每層24伙；啟湖閣則較多大單位，每層19戶中，6戶可間出兩個有窗房間。3座大廈的最大戶型均是「開門見廁」。另外，由於不少單位面向彩虹道或龍翔道，部分設減音窗。啟鑽苑設商場，3座綠置居大廈的1樓均設有蓋園景及兒童遊樂區，啟濤閣地下設幼稚園及有蓋上落垃圾收集車位，啟池閣及啟濤閣之間設有蓋籃球場。

公屋聯會倡滯銷單位降門檻

今期同時重售上期未售出的525個綠置居單位，包括青富苑517伙及蝶翠苑8伙，實用面積187至320平方呎，大部分是細單位，售價82.07萬至190.08萬元。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，對一至二人家庭來說，啟鑽苑及租置貨尾細單位均受歡迎，定價較低的租置盤，部分家庭或可一次過支付樓價。他預料青富苑及蝶翠苑細單位仍滯銷，建議房委會考慮容許白表或輪候公屋3年以上者申購，以作促銷。