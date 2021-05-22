理大衝突 謊稱沒身分證 少年誤導罪成

現年17歲的李姓被告，被指前年11月21日在救護車向警員23583訛稱沒帶身分證。同案另一名被告鄭啟駿（18歲）早前已認罪，判18個月感化令。

對於辯方質疑警員沒警誡便查問被告，裁判官葉啟亮裁決時反駁，當時所有從理大出來的人都要出示身分證讓警員記錄，警員並非因被告犯罪而調查，認為警員並非存心不警誡，沒有對被告不公。葉官認為，當時被告與另一名同案被告協商後，才將身分證交予對方藏在鞋內，他是明知而誤導警方，裁定他罪名成立。

馬路大叫 男學生公眾阻礙罪成

另外，去年5月27日反對國歌法示威，旺角有人聚集堵路，20歲男學生李澤楠涉站在馬路大叫「前面有狗呀！塞住啲黑警！」，昨被裁定一項在公眾地方造成阻礙罪成。辯方求情稱，案發於電光火石間，被告造成的阻礙輕微，冀判處非監禁刑罰，最終裁判官決定先索取被告背景報告，押後判刑至6月4日，其間須還押。

【案件編號：KCCC825 & 2963/20】

（反修例風暴）