穿裝備罵清障者 退休漢認集結囚5月半

被告梁榮光（65歲）報稱已退休，被控於2019年11月18日在中環與其他不知名的人參與非法集結。辯方昨求情透露，被告患有幽閉恐懼症，並懷疑患有輕至中度的認知障礙症。

辯方稱只叫示威者回家 官不接納

鄭官判刑時指出，被告當時不但戴着口罩，更撐起雨傘，可保護自己、他人及掩蓋身分，起壯膽效應。加上被告「一身裝備」，包括攜有伸縮行山杖、黑外套、兩個口罩等，屬示威者慣常裝備。

鄭官又說，從案發片段看到，被告曾向清理磚頭路障的市民大叫「呢度香港嚟㗎，get out啦╳街！」，故不接納辯方指被告「手指指」與示威者談話，只是叫他們回家，形容此說法是「背道而馳、南轅北轍」，駁斥辯方「極之牽強、自欺欺人」，認為被告是全程參與示威。鄭官亦不相信辯方稱，被告是因腳傷手術而需帶行山杖，因片段中看不到被告用以助行。

攜行山杖因腳傷 官：未見用以助行

鄭官表示，本案發生於中環心臟地帶，並正值中午午餐時間，人流繁忙；而被告「並非患上末期病症，亦非特別病痛」，懲教應可作特別安排，祝他早日康復，又表示雖對被告下場感惋惜，但被告仍要承擔罪責，判監5個月2星期。鄭官最後勸喻被告要痛定思痛、洗心革面，若繼續當香港為家，便應互相尊重包容，消除成見，共建香港和諧社會。

【案件編號：ESCC 2200/20】

（反修例風暴）