司法部長晤張舉能：冀共同準確實施憲法

中國司法部網頁發文指出，會面期間唐一軍向張舉能指出，司法部會堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國等，不斷開創全面依法治國新局面。

稱司法部深入學習貫徹「習法治思想」

唐一軍又說，司法部與香港司法法律界近年來一直保持良好合作和交流，希望內地司法機構及香港司法法律界能共同為準確有效實施《憲法》、《基本法》和《港區國安法》，推動「一國兩制」，維護國家主權、安全和發展利益，以及香港的長期繁榮穩定貢獻力量。

張舉能：期待推動兩地司法交流

是次是張舉能年初上任終院首席法官後，首次應中國最高人民法院邀請，一連4日率團到訪北京，其間與最高人民法院院長周強、全國人大常委會秘書長楊振武等人會面，昨日為行程最後一天。同行的人包括高等法院首席法官潘兆初、高等法院上訴法庭法官朱芬齡及司法機構政務長梁悅賢。