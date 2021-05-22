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司法部長晤張舉能：冀共同準確實施憲法

【明報專訊】正率團訪京的終審法院首席法官張舉能，周四與中國司法部部長唐一軍會面。唐一軍向張舉能表示，司法部正深入學習貫徹「習近平法治思想」，希望兩地司法機構與法律界加強溝通，深化交流，推動「一國兩制」，維護國家主權。張舉能則感謝司法部對香港司法機構的關心和支持，期待推動兩地司法加強交流合作，攜手促進內地與香港法治發展進步。

中國司法部網頁發文指出，會面期間唐一軍向張舉能指出，司法部會堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國等，不斷開創全面依法治國新局面。

稱司法部深入學習貫徹「習法治思想」

唐一軍又說，司法部與香港司法法律界近年來一直保持良好合作和交流，希望內地司法機構及香港司法法律界能共同為準確有效實施《憲法》、《基本法》和《港區國安法》，推動「一國兩制」，維護國家主權、安全和發展利益，以及香港的長期繁榮穩定貢獻力量。

張舉能：期待推動兩地司法交流

是次是張舉能年初上任終院首席法官後，首次應中國最高人民法院邀請，一連4日率團到訪北京，其間與最高人民法院院長周強、全國人大常委會秘書長楊振武等人會面，昨日為行程最後一天。同行的人包括高等法院首席法官潘兆初、高等法院上訴法庭法官朱芬齡及司法機構政務長梁悅賢。

相關字詞﹕訪京團 張舉能 首席法官 終審法院

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