偷錄名媛更衣CCTV片 保安糾黨勒索1億認罪

警埋伏拘首被告 同日拘兩同黨

3名被告依次為送貨司機鄺雄光（58歲）、保鑣徐文傑（46歲）及保安黃軒中（51歲）。辯方求情指出，首被告並非拍片者，次被告則已向警方錄取「無損權益口供」協助控方，應獲40%至45%減刑。另第三被告並非案中主腦，多年前拍下的片段並沒打算用以違法。不過法官李俊文隨即指出，不認為有角色重要之分，因各人行為都形成聯合效應。

兩人求情稱非拍片者非主腦 官：無分角色

控方案情指出，富商X及太太Y為知名人士。徐和黃在約6年前於X家中任職保安，鄺則為徐相識多年的好友。去年1月11日，X收到由鄺發出一張Y的裸背照，並稱X若想取回完整片段就盡快聯絡他，X沒回應，翌日報警，偵緝高級督察遂喬裝成X的助手，X稱自己很忙並叫鄺聯絡助手。4天後，鄺向X發信息稱「我搵人找你的電話都用了幾萬，處理唔好令你的名譽受損，家人老少擔心，以你身分出過（個）好價錢，相信我一定可以擺平事情」，最後又稱「一念天堂，一念地獄，想好WhatsApp我」。同日晚上，鄺開價1億元，又向X傳送長約24秒的Y更衣片，其中約兩秒Y裸露上身。

雙方最終相約於4月1日在天星碼頭多層停車場頂樓交易5000萬現金，鄺將存有片段的加密USB和密碼交給助手，鄺在搬走載有紙鈔的行李箱時被捕，警方同日拘捕徐及黃。

錄片者財困 舊同事倡向富商勒索

鄺在警誡下承認是他負責面對面交易，又稱徐本身叫價9000萬元，他與徐分別獲得分成5000萬及4000萬元，是他最終提議增至1億。徐在警誡下稱，是因黃財困，遂建議黃賣片給X，對方起初反對，惟後來別無選擇下同意，是黃將片交給他，而他並不知鄺開價1億元。

黃在警誡下則承認是自己將片交給徐，惟稱是前年11月徐向他要片以向X索取金錢，他本人並無參與過程。黃又稱，約6年多前在X家中監控閉路電視畫面時見到Y更衣，因好奇而用手機拍下片段。因他和徐曾受僱於X，故找徐的好友鄺幫助聯絡X，他本人並不認識鄺。

【案件編號：DCCC 908/20】