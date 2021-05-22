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疫苗或污染4歲童樣本 袁國勇視察診所

【明報專訊】本月中確診新型冠狀病毒的4歲男童，屬過去28日唯一源頭不明個案，但他一直無抗體。港大專家袁國勇昨到男童求醫的診所視察，由於該診所提供科興滅活疫苗注射，目前不排除疫苗的病毒基因污染了男童樣本而驗出陽性，昨取了診所樣本化驗。袁表示傾向相信男童於1月受所住大廈的爆發感染，如這屬實或樣本受污染，則香港已「清零」，但他相信多數未必找到答案。

本月中確診的何文田漢師幼稚園（龍總）4歲男童，驗出病毒陽性的確實原因仍未明。港大微生物學系講座教授袁國勇強調樣本屬「真陽性」結果，但不肯定男童是否受感染，昨到男童求醫的楊超發醫生診所視察。

袁國勇表示該診所提供科興滅活疫苗注射，疫苗中滅活病毒基因有污染手套的可能，如再拿樣本包內的表格填寫，就可污染了取樣用紙杯，令男童吐的深喉唾液樣本沾了殘餘病毒基因而驗出陽性。袁認為這可能性很低，但已取了診所疫苗雪櫃、填表處、接種處、垃圾箱樣本化驗，看是否有殘餘病毒基因。

至於男童近期有發病，袁國勇稱在男童血清中驗出人類疱疹病毒第七型，感染此病毒可發燒、喉嚨痛、流鼻水和玫瑰疹，與男童的徵狀相似。袁續說，目前傾向相信男童是1月因居住大廈爆發而感染，驗出的是殘餘病毒，如這屬實或樣本受污染，則香港已清零。

但袁說，目前無法排除男童同時感染新冠和人類疱疹病毒而引起「病毒干擾」令病毒量很低，由於樣本無法排出整個病毒基因圖譜，「多數我們未必會找到（驗出陽性的）答案」。

潘烈文：目前難證是否真陽性

香港大學公共衛生學院教授潘烈文曾表示基因排序發現男童的樣本完全無新冠病毒基因，他昨日在港台《千禧年代》表示，4歲男童是特別例子，認為目前未能判斷是真陽性還是假陽性，自己與袁國勇的測試結果沒有完全分歧，因團隊做的基因排序的敏感度較單獨檢測病毒某個基因片段低，病毒濃度很低就未必驗到陽性，說「問題是我們今次在基因片段中是一點都找不到，只能證明到這刻樣本中沒有新冠病毒的片段」。

就「病毒干擾」，潘烈文解釋，一般如果病人同時或短時間內感染兩種呼吸道病毒，感染第一款病毒後會產生免疫作用壓低其他病毒繁殖，可壓低第二種病毒感染的病毒量，令測試出現不確定結果。

（疫情第四波）

相關字詞﹕何栢良 袁國勇 新型冠狀病毒肺炎

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