來港26日外傭初確 深水埗匯璽強檢 疑強檢後流出社區 許樹昌：倘屬輸入應查檢疫酒店

本港昨新增一宗輸入個案，涉及一名5月7日乘國泰航班CX798從印尼抵港的29歲女傭工，曾在何文田九龍維景酒店檢疫，無病徵，第12日檢疫時樣本驗出陽性，無帶N501Y變種病毒株，待確認是否帶L452R突變株。

連續第5日無本地確診

至昨日，本港連續第5日無錄得本地確診，但同日錄得少於5宗初步陽性個案，其中一人住在深水埗深旺道28號匯璽，匯璽第5A及5B座居民因此強制檢測。據了解，個案涉及一名26日前從印尼抵港的外傭，外傭已到僱主位於匯璽的住所，其後透過外傭強制檢測計劃驗出陽性。消息稱，該病人的病毒數字（CT值）很高，數值達38，即病毒量很低，仍待抗體檢測以確定是否輸入個案。

許：病毒量少 匯璽傳播風險低

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若有關病人確診並驗出IgG抗體陽性，就代表很可能是輸入個案，屆時應調查酒店檢疫期間的採樣和檢測是否涉及質素問題致走漏。許樹昌表示，如有關病人的病毒量很低，相信在匯璽傳播的風險很低。

印尼目前屬於高風險的B組指明地區，未完成接種疫苗的抵港者須在指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間接受4次檢測；已打針者則檢疫14日，其間3次檢測，其後再7天自行監察。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，相信本港社區傳播鏈未完全截斷，不建議大幅度放寬社交距離措施，否則疫情很易反彈。

深圳確診女子曾住 中遠賓館強檢

本港近日屢向內地輸出個案，繼43歲港男到上海後確診，早前另一名18歲女子由香港前往深圳後確診，昨日最新資料稱她曾於4月29日至5月5日期間逗留堅尼地城香港中遠賓館，該處強制檢測。

何栢良認為香港不時輸出確診，內地會擔心為何香港常「走漏」個案，去到內地就驗出陽性，他預期澳門對通關較穩陣，會慢一點與香港通關；內地則大機會讓本港接種了兩針疫苗者有秩序地恢復往來。

明報記者

（疫情第四波）