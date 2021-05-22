商界擬推優惠鼓勵打針 涵免費機票住酒店

林健鋒：海園昂坪360願送門票

為扶助航空業，機管局去年斥資20億元預購約50萬張機票，預留日後向全球旅客及香港居民送出。林健鋒表示已建議機管局預留部分機票贈予已接種疫苗的市民，目的地可以是疫情受控的內地各省市，或是受港人歡迎的亞洲地區。他稱機管局對此持開放態度。

另外，林健鋒稱已聯絡部分酒店，對方樂意向已打針市民提供免費或優惠的staycation套票、自助餐、消費優惠等；海洋公園及昂坪360纜車等景點，願意送出一定數量的門票；各大商場、零售和飲食業界亦可提供具吸引力的折扣；娛樂界及港鐵分別可送出電影戲票及儲值票。

倡允接種者一次過領消費券

對於有意見倡設現金大抽獎以鼓勵接種疫苗，林健鋒認為不一定要派錢，反而可增加電子消費券金額，或容許已接種者一次過領取消費券等。他說目前只有約120萬市民接種疫苗，並不理想，商界盼疫苗接種率提高，內地與香港可盡快通關。對於部分市民因健康問題而無法接種疫苗，無緣享有上述優惠，會否構成不公，他只稱應相信科學，不能強迫有健康問題者打針。

（疫情第四波）