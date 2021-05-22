9日前打復必泰 44歲印傭昏迷不治 衛署：無證據顯示疫苗所致

無長期病及不適紀錄 交死因庭

昨早9時許，該名印傭被發現於何文田忠孝街93號欣圖軒2座一個單位內昏迷，救護員到場把她送往廣華醫院搶救，終告不治，警方正調查事件。據了解，該名44歲印傭入職一年多，沒有任何長期病患，於上周三（12日）接種第二劑BioNTech疫苗。昨早11時許，警方陪同印傭的僱主返回單位調查。

醫管局回覆稱，該名44歲女病人分別於4月21日及5月12日接種新冠疫苗，廣華醫院已根據機制向衛生署呈報個案，並轉交死因庭跟進。衛生署指出，該女子接種疫苗後逗留接種中心觀察期間沒有不適紀錄，目前無臨牀證據顯示事件由疫苗引起，個案交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會評估因果關係。

另外，衛生署最新一份《香港新冠疫苗的安全監察》透露，過去兩周曾接獲一宗報告，一名73歲女子於5月14日因頭顱內的蛛網膜下腔出血離世，死前22日接種第二劑BioNTech疫苗。衛生署指沒有臨牀證據顯示事件因疫苗引起，有關個案將交由香港大學分析。

兩周20人疑面癱 累計65宗

報告亦公布，過去兩周共有20宗打新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及10男10女，年齡介乎24至80歲，6人打科興、14人打BioNTech，至今全港累計錄得65宗接種後貝爾面癱個案。打科興和BioNTech後出現貝爾面癱，分別佔接種劑量的0.0039%和0.0029%，整體為0.0033%。

大埔墟接種中心停電

80人受阻 政府致歉

另外，昨早8時許，大埔墟體育館社區疫苗接種中心發生電力故障致停電，約兩個半小時後，至10時半恢復電力。政府昨中午公布事件，確認有80名市民受到影響，向有關市民致歉。

（疫情第四波）