港聞

港聞一

9日前打復必泰 44歲印傭昏迷不治 衛署：無證據顯示疫苗所致

【明報專訊】再多一人接種BioNTech（復必泰）新型冠狀病毒疫苗後死亡，死者為44歲印尼女傭，在打第二針後9日於單位內昏迷，送院搶救後不治，全港累計最少11人打BioNTech後死亡。

無長期病及不適紀錄 交死因庭

昨早9時許，該名印傭被發現於何文田忠孝街93號欣圖軒2座一個單位內昏迷，救護員到場把她送往廣華醫院搶救，終告不治，警方正調查事件。據了解，該名44歲印傭入職一年多，沒有任何長期病患，於上周三（12日）接種第二劑BioNTech疫苗。昨早11時許，警方陪同印傭的僱主返回單位調查。

醫管局回覆稱，該名44歲女病人分別於4月21日及5月12日接種新冠疫苗，廣華醫院已根據機制向衛生署呈報個案，並轉交死因庭跟進。衛生署指出，該女子接種疫苗後逗留接種中心觀察期間沒有不適紀錄，目前無臨牀證據顯示事件由疫苗引起，個案交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會評估因果關係。

另外，衛生署最新一份《香港新冠疫苗的安全監察》透露，過去兩周曾接獲一宗報告，一名73歲女子於5月14日因頭顱內的蛛網膜下腔出血離世，死前22日接種第二劑BioNTech疫苗。衛生署指沒有臨牀證據顯示事件因疫苗引起，有關個案將交由香港大學分析。

兩周20人疑面癱 累計65宗

報告亦公布，過去兩周共有20宗打新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及10男10女，年齡介乎24至80歲，6人打科興、14人打BioNTech，至今全港累計錄得65宗接種後貝爾面癱個案。打科興和BioNTech後出現貝爾面癱，分別佔接種劑量的0.0039%和0.0029%，整體為0.0033%。

大埔墟接種中心停電

80人受阻 政府致歉

另外，昨早8時許，大埔墟體育館社區疫苗接種中心發生電力故障致停電，約兩個半小時後，至10時半恢復電力。政府昨中午公布事件，確認有80名市民受到影響，向有關市民致歉。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新冠疫苗

上 / 下一篇新聞

科大理大要求師生打疫苗或定期驗 港大嶺大住宿者要接種 科大學生會：損自主權
科大理大要求師生打疫苗或定期驗 港大嶺大住宿者要接種 科大學生會：損自主權
劉宇隆倡學校達七成接種 打針者可不戴口罩
劉宇隆倡學校達七成接種 打針者可不戴口罩
商界擬推優惠鼓勵打針 涵免費機票住酒店
商界擬推優惠鼓勵打針 涵免費機票住酒店
來港26日外傭初確 深水埗匯璽強檢 疑強檢後流出社區 許樹昌：倘屬輸入應查檢疫酒店
來港26日外傭初確 深水埗匯璽強檢 疑強檢後流出社區 許樹昌：倘屬輸入應查檢疫酒店
疫苗或污染4歲童樣本 袁國勇視察診所
疫苗或污染4歲童樣本 袁國勇視察診所
偷錄名媛更衣CCTV片 保安糾黨勒索1億認罪
偷錄名媛更衣CCTV片 保安糾黨勒索1億認罪
司法部長晤張舉能：冀共同準確實施憲法
司法部長晤張舉能：冀共同準確實施憲法
唐英傑擬就「不設陪審」上訴
唐英傑擬就「不設陪審」上訴
穿裝備罵清障者 退休漢認集結囚5月半
穿裝備罵清障者 退休漢認集結囚5月半
理大衝突 謊稱沒身分證 少年誤導罪成
理大衝突 謊稱沒身分證 少年誤導罪成
租置貨尾800伙料搶手 最低首期7200元「上車」 綠置居昨起派表 預計啟鑽苑銷情佳
租置貨尾800伙料搶手 最低首期7200元「上車」 綠置居昨起派表 預計啟鑽苑銷情佳
地理位置較好 取表市民多心儀啟鑽苑
地理位置較好 取表市民多心儀啟鑽苑
港台購內地節目 擬加強國家認知
港台購內地節目 擬加強國家認知
劏房水費規管生效 水署推網頁 提示裝獨立水表
劏房水費規管生效 水署推網頁 提示裝獨立水表
昂坪360去年訪客跌八成 日均本地客增13%
昂坪360去年訪客跌八成 日均本地客增13%
為15萬元來港 哥籍製毒師判19年9月 毒工場「睇水」囚20年8月
為15萬元來港 哥籍製毒師判19年9月 毒工場「睇水」囚20年8月
助天問着陸 理大個半月分析67萬隕坑
助天問着陸 理大個半月分析67萬隕坑
膠樽回贈諮詢結束 收逾2000意見
膠樽回贈諮詢結束 收逾2000意見
藉面試偷信用卡 「假招聘」碌19人355萬
藉面試偷信用卡 「假招聘」碌19人355萬
指犯內地罪行「押解」按樓 「特務」涉盜老婦780萬
指犯內地罪行「押解」按樓 「特務」涉盜老婦780萬
被偷街市貓尋回 「想養貓」情侶被捕
被偷街市貓尋回 「想養貓」情侶被捕
未證為助前夫 稅局助理涉擅查債主資料脫罪
未證為助前夫 稅局助理涉擅查債主資料脫罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】傾勞工假期 雙黃「擦出火花」 象哥話KK發言違規違法
【Emily】傾勞工假期 雙黃「擦出火花」 象哥話KK發言違規違法
【Emily】議規諮詢 流會倡罰缺席者一日薪
【Emily】議規諮詢 流會倡罰缺席者一日薪
【Emily】民主黨獎券籌款一個月達標
【Emily】民主黨獎券籌款一個月達標
【Emily】啟德空中花園開放 夜間點燈如舊機場
【Emily】啟德空中花園開放 夜間點燈如舊機場