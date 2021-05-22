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劉宇隆倡學校達七成接種 打針者可不戴口罩

【明報專訊】美國、加拿大等多國已將BioNTech新型冠狀病毒疫苗接種年齡下限降至12歲，港府亦正研究降低接種年齡。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議，若有學校接種率達七成至八成，可全面復課，並容許已打針者可不戴口罩。

另倡可全面復課 建議討論應否打針

劉宇隆昨日在港台《千禧年代》表示，若青少年也可打疫苗，估計亦不能令本港打針進度加快很多，因18歲或以下人口只佔整體約9%。他認為可趁此機會與青年增加溝通，例如在校園舉辦小組討論，讓學生討論應否打疫苗、打哪一種疫苗等。他又說，若有學校的接種率達七成至八成，可考慮讓相關學校全面復課，甚至讓已打針者不用戴口罩、未打針者繼續戴口罩，讓學生更有動力打針。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在同一節目說，雖然12至15歲兒童佔人口比例不多，但部分長者和長期病患者無法打針，降低接種年齡有助建立保護屏障，也避免學生將病毒傳給長者或其他高危者。此外，歐洲日前批准BioNTech疫苗可在2℃至8℃保存期延長至31日，他說若本港也批准有關安排，日後或可在私家診所打BioNTech疫苗。

中學校長戴德正於同一個節目表示，若不事先在學校做好討論，即使下調接種年齡，估計學生對打針也不會很熱烈，「現在家長反應都不熱烈，很難想像到小朋友會熱烈」。

稱家長不熱烈 校長：難想像小孩熱烈

此外，所有幼稚園、中小學、補習學校將於下周一（24日）全面恢復半日面授課堂。教育局長楊潤雄昨探訪香港仔嘉諾撒培德書院，了解學校的防疫工作。他說疫情仍可能反覆，萬一個別學校出現新冠個案或爆發上呼吸道感染，學校仍須暫時停課，師生要強制檢測。

另外，政府昨起發短訊通知新冠康復者可打疫苗，康復者接種一劑疫苗後14日，會視為已完成接種，可享受「疫苗氣泡」下的放寬措施。

（疫情第四波）

相關字詞﹕BioNTech疫苗 科興疫苗 疫苗接種計劃 新型冠狀病毒

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