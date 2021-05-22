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科大理大要求師生打疫苗或定期驗 港大嶺大住宿者要接種 科大學生會：損自主權

【明報專訊】新型冠狀病毒疫苗接種計劃展開近3個月，全港不足兩成人口打針，繼中文大學宣布要求所有住宿舍的學生打疫苗或每兩周檢測後，再有4間大學計劃在下學年新增打針要求，其中科技大學和理工大學要求全校所有師生及員工打針或定期檢測，香港大學和嶺南大學亦要求住宿舍者打針或定期檢測。科大學生會批評校方的要求太激進，質疑是為了配合政府而強迫師生打針，呼籲師生將打針後的不良反應交予學生會備案，日後或向校方興訟。

科大擬安排外展打針

理大：未接種須每周驗

目前最少兩間大學要求全校師生下學期前打疫苗。科大校長史維與學校多名高層昨日向師生發電郵，稱校方計劃下學期起恢復學校正常運作，「鼓勵」所有學生、教職員，以至在校園工作的外判員工在秋季學期開始前打疫苗，若因健康理由不能打針，須定期向校方提交病毒檢測證明。電郵又提到，大學正與政府商討，考慮安排在校園提供外展打針服務，校方會向有經濟困難者提供協助。本報向科大查詢不打疫苗者要多長時間檢測一次、會否有懲罰等，發言人回覆稱，詳情容後公布。

理大回覆本報查詢時表示，「強烈呼籲」師生和員工盡快打疫苗，若新學年開始時未完成接種，便須每周向校方提供檢測報告，若因健康理由未能打針，可透過大學醫療保健處安排每周檢測。

港大稱宿生難免接觸 8‧25起生效

此外，繼中大後，港大和嶺大都計劃在新學年要求住宿舍者打針。港大發言人表示，由於學生宿舍內有不少公用設施如茶水間、浴室和洗衣房等，宿生在日常生活中難免有不同程度的接觸，大學決定由8月25日起，所有入住港大宿舍舍堂和住宿學院的學生都要打針，否則要每周檢測。

嶺大向本報提供了日前向員工及學生發出的內部電郵，稱下學年起所有入住宿舍者，包括學生、舍監、導師及其家屬等，若未完成接種疫苗，都要定期檢測，檢測詳情稍後公布。校方又稱，強烈呼籲師生打疫苗，若師生未完成疫苗接種，強烈呼籲他們在返校前驗病毒。

至於其他大學，除了樹仁大學在截稿前未回覆，其餘均稱暫未有計劃要求師生打針，或表示會留意最新情况調整防疫措施（見表）。換言之，全港11間大學當中，最少兩間將在下學年要求全校師生無論是否住宿都要打針或檢測，3間要求住宿舍者打針或檢測。

科大學生會批迎合政府谷針

籲師生記不良反應 或日後興訟

科大學生會發聲明稱，校方強迫全體師生和合約員工打針的做法激進，質疑校方是為配合政府而作有關要求，呼籲所有師生詳細記錄打針後的不良反應，並交給學生會，學生會考慮日後對科大管理層提出訴訟。

科大學生會發言人麥嘉俊表示，學校未曾就要求師生打針諮詢學生會，昨日收到電郵後曾聯絡管理層，未獲回覆。他批評校方的做法有損師生自主權，認為應由師生自行評估打疫苗的效益和風險，而現時疫苗並非百分百有效，針對變種病毒的成效成疑，大學卻要師生冒着風險打針，質疑校方是為了迎合政府、「谷」接種率。他說身邊不少同學都不想打針，主要因擔心副作用，且認為打針成效不顯著，學生會將向校方了解檢測詳情，再決定下一步行動。

港大有宿生會稱絕對反對

教職會：倘因健康不能打可不住

據港大學生會《學苑》的即時新聞，利希慎堂學生會認為校方未考慮執行問題，對有關安排表示絕對反對；李國賢堂學生會預計來年舍堂收生量將因強行實施政策而大減，盼與校方談判，推翻有關決定。

港大教師及職員會副主席楊德忠認為，宿舍多外地學生，要求他們打疫苗也不是壞事，若因健康問題不能打針者，可考慮不住宿舍。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕強制打針 BioNTech疫苗 科興疫苗 疫苗接種計劃 新型冠狀病毒

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