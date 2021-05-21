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【Emily】宣誓例今生效 兩區議員辭職 朱凱廸結束新西團隊不再參政

【明報專訊】要求區議員宣誓嘅《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》今日刊憲生效。特首林鄭月娥噚日簽署條例，話今次為公職人員嘅宣誓首次訂立非常明確嘅法定標準，為「愛國者治港」原則踏出重要一步。去年《港區國安法》及《國歌條例》刊憲前夕，政府都有就林太簽署法例出稿。

沙田丁仕元：未能暢所欲言發聲

再有區議員喺條例生效前辭職。沙田區議員丁仕元噚日宣布辭職，話喺目前嘅政治制度下，出任區議員已唔能夠暢所欲言為市民發聲，佢亦唔想屋企人終日活喺惶恐之中，今後將以普通市民身分尋找新生活。中西區區議員何致宏亦打算辭職，佢助理同Emily講，何致宏評估風險後唔打算宣誓，但暫時未決定幾時遞信，其間辦事處會繼續運作。

另外，立法會前議員朱凱廸因民主派立選初選案正還押，佢噚日宣布決定結束「朱凱廸新界西團隊」，話目前有6宗刑事檢控纏身，包括被控違反《港區國安法》，相信自己將有一段長時間失去自由，之後亦唔會再參政。阿廸話「不會忘記與各位戰友一起奮鬥的美好時光，祝大家平安」。

劉澤鋒退出政界

澄清無叫王進洋留任

另一初選案被告劉澤鋒噚日透過立法會前議員邵家臻發出聲明，話自己已決定退出政界，唔參與政治活動，亦無講過支持離島區議員王進洋留任。

相關字詞﹕區議員宣誓 民主派初選案 朱凱迪

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