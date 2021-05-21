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2021年5月21日星期五
港聞二
袁國勇：4歲童真陽性 或1月已感染 樣本無污染 「雙重感染」也可致未能驗出抗體
一宗輸入 連續5天沒本地不明例 寶翠園18歲女打齊針 赴深兩周確診
聶德權：現有望「清零」 接種關鍵時刻
商六四遊行 支聯會：警問五大綱領 指往年未有特別詢問 常委稱警沒提違國安法
有權指令特別註冊會 陳肇始：不會左右免試醫學院名單
醫學界普遍「有保留」 陳肇始：政府不想跟業界對立
拒公開失當教師資料被覆核 教局一方：法庭無權干涉
屯門區議員涉誤導警員提堂准保釋
失業率降至6.4% 食宿裝修好轉 學者料年內不再惡化 工資水平偏低
近半新冠康復者肺活量變差 最嚴重剩1/3
五旬漢打首劑復必泰昏迷留院
業界調查：旅遊解禁後 66％半年內外遊
7個「熱夜」破5月紀錄 熱到下周初 今明驟雨 周日料34℃
少雨悶熱傘檔生意減 露天檔主換大風扇
覆核「明日大嶼」駁回 法官：未提證據違量入為出
西九首席工程總監休假 是否被查 管理局無回應
房委4工廈擬重建公屋 近港鐵站、屋邨 委員：利社區規劃
行山．尋古 山頂覓見療養院遺蹟
「補習天王」取保密試題 判囚14月 上訴失敗 蕭源即時服刑
立會修議規 限議員衣著
收賄助購親屬機票 廉署控國泰3人
石屋燒焦老婦 村民稱精靈友善
入彎舞龍險掃行人 貨車撼警署翻側
尊子漫畫
【Emily】宣誓例今生效 兩區議員辭職 朱凱廸結束新西團隊不再參政
【Emily】民記人叫港奧運代表宣誓 馬逢國：體育政治勿「溝埋」
【Emily】酒紅色山頂纜車6‧28退役
【Emily】阿尹獄中出熱痱 牆角睇信回信
【Emily】鄧家彪直播 講中共百年5人物
【Emily】林兆彬讚ERROR神奇：追夢不分年齡
尊子漫畫
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【明報文章】（請看附圖）
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袁國勇：4歲童真陽性 或1月已感染 樣本無污染 「雙重感染」也可致未能驗出抗體
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