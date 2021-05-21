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港聞二

立會修議規 限議員衣著

【明報專訊】立法會議事規則委員會昨開會，主席謝偉俊會後表示，委員會將建議修訂《議事規則》，訂明議員出席立法會大會會議的衣著，並列出「負面清單」，如不可著牛仔褲、波鞋等。另外，委員會建議在立法會會議時，議員只能在發言階段展示標語「幫助發言」。謝稱下一步將有關建議徵詢全體議員，再回到大會通過。熱血公民鄭松泰表明反對，斥「有正經嘢唔做」。

出席大會不可著牛仔褲波鞋

只能在發言階段展示標語

謝偉俊昨表示，有關各委員會的人數上限並不是昨早討論事項，現時正諮詢，收到意見後會討論。他稱全體委員傾向接受秘書處的建議，包括要求出席立法會大會會議的議員穿著商務服飾，為提供準則予議員，列出「負面清單」，如不接受運動裝、波鞋、牛仔褲和戴帽等。他稱此限制只適用於周三、四的立法會大會，不適用於其他事務委員會。他稱如有人違規，相信會由立法會主席勸喻，議員不聽從勸喻有可能屬行為不檢。

謝又說，委員會亦討論在立法會大會時展示標語的限制，建議只限於議員發言階段「幫助發言」，並只可在議員發言位置展示。他稱會修訂《內務守則》，標語不能損害立法會大會尊嚴、不會阻礙其他議員及主席視線。他期望透過修正立法會過往「亂象」，令大家更尊重立法會，改善立法會公信力及形象。委員會委員、工聯會郭偉强認為，建議是為提高議會形象和公信力，全世界議會都有規矩，他同意做法。

鄭松泰：建制派有正經事不做

鄭松泰批評建制派有正經事不做，「係咪一件西裝就可以襯托到立法會對香港的正面建設」，他並反對展示標語限制，認為立法會主席有能力判斷，會作出裁決，毋須限制。

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