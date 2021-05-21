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港聞二

行山．尋古 山頂覓見療養院遺蹟

【明報專訊】石硤尾主教山配水庫拆卸時令藏於地底百年羅馬式古蹟曝光，再喚起公眾對保育香港古蹟的關注。民間團體「香港行跡」近日在山頂廣場旁尋回有124年歷史的海軍療養院遺迹，雖然主體建築如療養院及準將別墅（Commodore's Bungalow）早已拆卸、部分土地建成豪宅，但當年由英國駐港海軍準將Swinton Holland的夫人所奠基石、界石、部分地基及百年階梯仍保留。香港行跡呼籲政府及古蹟辦等繼續考究該遺址以挖掘更多遺蹟。

海軍療養院遺址位於山頂廣場旁賓吉道Cloudridge與濠景閣之間，從賓吉道往左邊斜坡方向走約15分鐘可達，會先看見一片叢林，走入林內會發現殘破不堪的百年階梯，踏階梯上山，往前走會先發現奠基石，再往內走則會看見地基和界石。

部分已重建豪宅 按英國地圖覓界石

香港行跡發起人James和Ebee說，他們是遠足愛好者，行山之餘會專程尋找界石或古蹟，了解香港歷史。James透露，他早前從英國檔案館買下山頂海軍療養院地圖，並據地圖尋找界石；他說按地圖顯示，遺址共有7個界石，但部分地方已建豪宅，推斷現址尚餘3個界石，他們只找到一個，會繼續尋找。

James稱，海軍療養院1897年落成，二戰後棄用，1960年代清拆，土地分別於當年及1970年交還政府。文獻顯示，遺址範圍原設準將別墅、軍官療養院、男士療養院及轎夫宿舍等，別墅主人是海軍準將Swinton Colthurst Holland。資料顯示，Holland於1857年起在皇家海軍服役，1908年退休；1895年任維多利亞女王的軍營助手，1896至1899年派駐香港。

籲官方考究遺址 保存歷史

EBee說，有行山界前輩2012年曾發現此遺址，再早則追溯至1961年有人拍下奠基石相片，但歷年鮮有人發掘相關歷史及記錄；她說現時所見基石及階梯雖無法恢復原貌，但仍能感受到原建築的宏偉。他們認為，相對2007年做考古挖掘的山頂前港督別墅，保留完整的準將別墅遺蹟有同樣的歷史意義。

明報記者 彭靜怡

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