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房委4工廈擬重建公屋 近港鐵站、屋邨 委員：利社區規劃

【明報專訊】本港房屋土地緊絀，房委會2019年研究將轄下6個工廈用地重建為公營房屋，今年3月完成。據悉，房委會初步研究顯示，其中4幢工廈，包括九龍灣業安、火炭穗輝、長沙灣宏昌及葵涌葵安工廠大廈，用作發展公營房屋技術上可行，料下周一（24日）可公布清拆安排。有房委會委員認為，4幢工廈位置鄰近港鐵站及其他公營房屋，有利日後社區規劃。

下周一公布安排 租戶獲18月通知

去年施政報告提及，房委會初步研究顯示，其中3幅工廈用地可發展公營房屋，料2031年提供逾3000個單位。據了解，房委會策劃小組委員會早前通過為業安、穗輝和宏昌3幅用地展開改劃程序；至於葵安工廠大廈，改劃程序將於葵涌分區計劃大綱草圖的司法覆核個案審結後開展。消息稱，房委會商業樓宇小組委員會下周一（24日）將開會商討，若通過建議，當日會公布清拆安排，受影響租戶將有18個月通知期，並獲一筆相等於15個月租金的特惠津貼（見表）。

4個工廈分別在1979至1984年間建成，合共提供4822個單位。據了解，截至今年3月31日，4個工廈整體出租率為97%，共涉2088份租約及暫准證。

位處九龍灣長沙灣葵涌火炭 3幅料10年後建成

4個工廈均距離港鐵站及其他公營房屋不遠，其中業安距九龍灣站約12分鐘步行路程，不過附近主要為工廈商廈；宏昌距長沙灣站及荔枝角站均為約7分鐘路程，鄰近麗翠苑及幸福邨；葵安則距葵興站約5分鐘路程，鄰近葵芳邨；而穗輝距火炭站約7分鐘路程，鄰近駿洋邨，毗連的山尾街熟食市場，政府已計劃收回用地並改建綜合大樓。

至於葵涌晉昇及屯門開泰工廠大廈，據了解，研究顯示兩處有嚴重噪音、空氣質素及氣味問題，在環境顯著改善前，現階段不探討重建。

九龍灣業安欠配套 委員倡建設施

房委會資助房屋小組委員梁文廣認為，4個工廈均適合發展公營房屋，但宏昌交通相對方便，且鄰近長沙灣「四小龍」，料較受歡迎；業安雖同處市區，但附近較多工廈，較欠社區配套，當局重建時或需考慮附近設施發展。另外，梁認為若房委會不重建晉昇，鄰近建成逾40年的葵盛西邨難以啟動重建。

立法會房屋事務委員會副主席、民建聯柯創盛認為，4幢工廈均鄰近大型社區設施，減省額外重新規劃。他認為，當局應盡用地積比，增加有關用地的單位數目，以提升成本效益。

相關字詞﹕房委會 房委會工廈

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