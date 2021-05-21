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西九首席工程總監休假 是否被查 管理局無回應

【明報專訊】繼去年西九文化區管理局行政總裁栢志高離任，時任政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀「空降」署任該職後，西九文化區管理局再現人事調動。管理局昨證實，首席工程總監司徒澤民（Jeremy Stowe，小圖）因「私人原因」正在休假。

司徒澤民「私人原因」休假 管理局：不影響運作

網媒「香港01」昨引述消息報道，有執法部門人員上周三（12日）到訪司徒澤民的辦公室，他之後與執法人員一同離開。西九文化區管理局昨午回覆本報查詢，證實司徒澤民正在休假，但無交代何時開始。管理局亦無回應他是否正被執法部門調查，以及是否與西九有關。

管理局表示，有穩健的人力資源管理計劃，任何員工休假不會影響管理局運作，所有部門會一如既往在高級行政團隊帶領下如常運作。管理局亦稱，內部不時檢討以確保架構及運作能配合管理局的發展需要。

本報就傳媒報道向廉署查詢，是否曾訪司徒澤民的辦公室，他是否被查或協助調查。廉署表示，根據政策，一般不會評論個別事件。

翻查資料，司徒澤民2012年3月加入西九文化區管理局，擔任建築項目管理主管，2016年5月獲委任為項目監管總監，2019年1月晉升為首席工程總監。栢志高則於2014年10月加入管理局出任營運總裁，2015年8月3日開始出任行政總裁，並於2018年8月再獲委任，原定今年8月完成合約。不過，栢志高去年稱被政府要求提早離任，非其個人意願。

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