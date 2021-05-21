覆核「明日大嶼」駁回 法官：未提證據違量入為出

官稱量入為出非一成不變 申請人須付訟費

申請人曹敏儀；答辯人特首林鄭月娥。法官周家明在判辭中表示，《基本法》第107條只是概括性地定出港府應力求收支平衡及避免赤字，量入為出的原則並非政府在每個財政年度必須恪守、一成不變的原則，也不是要求在每個財政年度的總收入與總開支須完全相同，政府有時或需一段時間才能達至收支平衡。

周官續稱，「明日大嶼」規模大，不可能在一個財政年度內完成整個項目，當中的收入和得益亦不可能在一個財政年度內全數累算，因此在考慮政府有否遵守量入為出原則時，重點是要從長遠和整體角度考慮，惟申請方未能在此方面提出任何實質的證據。

對於衡量「明日大嶼」會否確實帶來盈利，周官稱，除計算成本和賣地收益，也應將其他附帶益處一併考慮，包括房屋供應、交通基建、就業機會等，然而這些應由政府考量。周官認為，申請方是藉着本申請質疑「明日大嶼」的價值，但這計劃是否值得推行，不應由法庭判斷，而觀乎申請方論據也不見有勝訴機會，故此駁回申請。

【案件編號：HCAL 2405/20】