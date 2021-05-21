港聞

港聞二

覆核「明日大嶼」駁回 法官：未提證據違量入為出

【明報專訊】一名網媒女記者早前入稟高等法院申請司法覆核，稱「明日大嶼」計劃違反《基本法》第107條中，政府財政須「量入為出」的原則，要求法庭頒令禁止政府推行「明日大嶼」的初步工程計劃。法庭昨頒下判辭稱，計劃規模大，當中的得益須長遠累計，女記者未能提出證據指政府違反量入為出，故此駁回申請，兼被視作濫用司法覆核程序而須付訟費。

官稱量入為出非一成不變 申請人須付訟費

申請人曹敏儀；答辯人特首林鄭月娥。法官周家明在判辭中表示，《基本法》第107條只是概括性地定出港府應力求收支平衡及避免赤字，量入為出的原則並非政府在每個財政年度必須恪守、一成不變的原則，也不是要求在每個財政年度的總收入與總開支須完全相同，政府有時或需一段時間才能達至收支平衡。

周官續稱，「明日大嶼」規模大，不可能在一個財政年度內完成整個項目，當中的收入和得益亦不可能在一個財政年度內全數累算，因此在考慮政府有否遵守量入為出原則時，重點是要從長遠和整體角度考慮，惟申請方未能在此方面提出任何實質的證據。

對於衡量「明日大嶼」會否確實帶來盈利，周官稱，除計算成本和賣地收益，也應將其他附帶益處一併考慮，包括房屋供應、交通基建、就業機會等，然而這些應由政府考量。周官認為，申請方是藉着本申請質疑「明日大嶼」的價值，但這計劃是否值得推行，不應由法庭判斷，而觀乎申請方論據也不見有勝訴機會，故此駁回申請。

【案件編號：HCAL 2405/20】

上 / 下一篇新聞

袁國勇：4歲童真陽性 或1月已感染 樣本無污染 「雙重感染」也可致未能驗出抗體
袁國勇：4歲童真陽性 或1月已感染 樣本無污染 「雙重感染」也可致未能驗出抗體
一宗輸入 連續5天沒本地不明例 寶翠園18歲女打齊針 赴深兩周確診
一宗輸入 連續5天沒本地不明例 寶翠園18歲女打齊針 赴深兩周確診
聶德權：現有望「清零」 接種關鍵時刻
聶德權：現有望「清零」 接種關鍵時刻
商六四遊行 支聯會：警問五大綱領 指往年未有特別詢問 常委稱警沒提違國安法
商六四遊行 支聯會：警問五大綱領 指往年未有特別詢問 常委稱警沒提違國安法
有權指令特別註冊會 陳肇始：不會左右免試醫學院名單
有權指令特別註冊會 陳肇始：不會左右免試醫學院名單
醫學界普遍「有保留」 陳肇始：政府不想跟業界對立
醫學界普遍「有保留」 陳肇始：政府不想跟業界對立
拒公開失當教師資料被覆核 教局一方：法庭無權干涉
拒公開失當教師資料被覆核 教局一方：法庭無權干涉
屯門區議員涉誤導警員提堂准保釋
屯門區議員涉誤導警員提堂准保釋
失業率降至6.4% 食宿裝修好轉 學者料年內不再惡化 工資水平偏低
失業率降至6.4% 食宿裝修好轉 學者料年內不再惡化 工資水平偏低
近半新冠康復者肺活量變差 最嚴重剩1/3
近半新冠康復者肺活量變差 最嚴重剩1/3
五旬漢打首劑復必泰昏迷留院
五旬漢打首劑復必泰昏迷留院
業界調查：旅遊解禁後 66％半年內外遊
業界調查：旅遊解禁後 66％半年內外遊
7個「熱夜」破5月紀錄 熱到下周初 今明驟雨 周日料34℃
7個「熱夜」破5月紀錄 熱到下周初 今明驟雨 周日料34℃
少雨悶熱傘檔生意減 露天檔主換大風扇
少雨悶熱傘檔生意減 露天檔主換大風扇
西九首席工程總監休假 是否被查 管理局無回應
西九首席工程總監休假 是否被查 管理局無回應
房委4工廈擬重建公屋 近港鐵站、屋邨 委員：利社區規劃
房委4工廈擬重建公屋 近港鐵站、屋邨 委員：利社區規劃
行山．尋古 山頂覓見療養院遺蹟
行山．尋古 山頂覓見療養院遺蹟
「補習天王」取保密試題 判囚14月 上訴失敗 蕭源即時服刑
「補習天王」取保密試題 判囚14月 上訴失敗 蕭源即時服刑
立會修議規 限議員衣著
立會修議規 限議員衣著
收賄助購親屬機票 廉署控國泰3人
收賄助購親屬機票 廉署控國泰3人
石屋燒焦老婦 村民稱精靈友善
石屋燒焦老婦 村民稱精靈友善
入彎舞龍險掃行人 貨車撼警署翻側
入彎舞龍險掃行人 貨車撼警署翻側
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】宣誓例今生效 兩區議員辭職 朱凱廸結束新西團隊不再參政
【Emily】宣誓例今生效 兩區議員辭職 朱凱廸結束新西團隊不再參政
【Emily】民記人叫港奧運代表宣誓 馬逢國：體育政治勿「溝埋」
【Emily】民記人叫港奧運代表宣誓 馬逢國：體育政治勿「溝埋」
【Emily】酒紅色山頂纜車6‧28退役
【Emily】酒紅色山頂纜車6‧28退役
【Emily】阿尹獄中出熱痱 牆角睇信回信
【Emily】阿尹獄中出熱痱 牆角睇信回信
【Emily】鄧家彪直播 講中共百年5人物
【Emily】鄧家彪直播 講中共百年5人物
【Emily】林兆彬讚ERROR神奇：追夢不分年齡
【Emily】林兆彬讚ERROR神奇：追夢不分年齡