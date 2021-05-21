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7個「熱夜」破5月紀錄 熱到下周初 今明驟雨 周日料34℃

【明報專訊】本港連日天氣酷熱，截至前日（19日），今個月已有7個「熱夜」，即全日最低氣溫為28℃或以上，打破有記錄以來5月最多熱夜的紀錄。天文台預測，隨着高空反氣旋稍增強，周末至下周初廣東沿岸持續酷熱，周日（23日）最高氣溫更達34℃，天文台預測下周大部分日子的最高氣溫均高於30℃。

南丫島附近現水龍捲

另外，天文台昨早8時許，接到市民報告於南丫島附近海域出現水龍捲，天文台位於長洲東灣的攝影機，則拍攝到漏斗雲形成。天文台稱良好天氣下濃積雲底下形成水龍捲，與雷暴沒直接關係。

近年熱夜數目持續增加，天文台資料顯示，去年本港錄得50個熱夜，是自1884年有紀錄以來最多的一年，去年單是7月已有21日熱夜。至於對上一個最多熱夜紀錄的5月是2018年，共有6日。

天文台昨錄得最高氣溫33.3℃，新界多區錄得更高溫，元朗、打鼓嶺及大尾督分別錄得全日最高溫35.2℃、35.6℃、36℃。天文台facebook以「焫（音辣）着」形容熱夜數目破紀錄，有人留言問前天文台長林超英是否有開冷氣。本報向林超英查詢，獲回覆他今年以來未有開冷氣，晚上只用一把直徑15厘米風扇降溫，功率為2.5瓦特。

雖然天文台於昨傍晚6時15分取消酷熱天氣警告，截至昨晚10時，尖沙嘴總部大部分時間錄得氣溫高於29℃，換言之今年5月熱夜數字很可能增至8個。天文台紀錄顯示，今年5月已發出3次酷熱天氣警告，合共逾142小時。

偏南氣流影響 持續酷熱

天文台科學主任羅曉輝表示，近日天氣持續酷熱，是受偏南氣流影響，加上雨量偏低，令最低氣溫高企，故錄得多個熱夜；至於未來幾日天氣，天文台預測高空反氣旋增強，天氣持續酷熱；氣候變化和城市化等長遠因素，亦是氣溫上升的原因。

天文台9天天氣預報顯示，一股偏南氣流今明兩日為廣東沿岸帶來驟雨。隨高空反氣旋稍增強，周末至下周初天氣持續酷熱，預料一道廣闊低壓槽會在下周影響南海中北部，並在後期為華南沿岸帶來不穩定天氣，至下周五預測最高氣溫為31℃。

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