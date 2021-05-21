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業界調查：旅遊解禁後 66％半年內外遊

【明報專訊】香港旅遊業議會的疫後旅遊意見調查顯示，約66%受訪市民會在旅遊限制撤銷後半年內恢復外遊，約76%受訪者願意多付旅費以得到較安全旅程，但約一半受訪者稱不接受在目的地及回港後隔離。

76％願為安全多付費

旅遊業議會聯同匯眾展覽服務有限公司，於4月30日至本月7日期間做網上問卷調查，調查市民對疫後旅遊的意見，共有1394份回覆。

調查發現，有66%人會在旅遊限制撤銷後半年內恢復外遊，18%更表示會在撤銷限制後一個月內外遊，34%表示會在旅遊限制撤銷後7至12個月後才外遊。

被問到疫情會否影響來年旅遊預算，52.8%稱不會減少，甚至會增加；19.4%表示會減少。

七成願每周一檢 半數拒隔離

調查發現，72.9%受訪者表示接受外遊期間每周做最少一次檢測，27.1%表示不願意接受檢測。

另外，調查顯示，若恢復出行，約34.8%人表示會優先到內地、澳門及台灣旅遊，其次是東南亞（34.4%）、東北亞（14.9%）及北美洲、歐洲（8.2%）等。

35%優先揀內地澳門台灣

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，議會將會向會員及不同國家的駐港或地區旅遊局分享，希望蒐集的資料有助他們為行業復蘇擬訂計劃及做好準備。

相關字詞﹕旅遊業議會

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