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近半新冠康復者肺活量變差 最嚴重剩1/3

【明報專訊】本港已有逾1.1萬名新冠病毒康復者出院，但他們仍可能面對身心後遺症。瑪嘉烈醫院傳染病中心跟進160多名康復者肺功能測試，45.5%人出院12周的擴散肺活量低於正常人，最嚴重者只剩三分之一肺功能，上樓梯及做運動亦有困難，更有逾一成半人在出院約9個月後仍未恢復正常肺功能。另外，部分康復者出院後有抑鬱焦慮等傾向，需轉介心理學家，亦有人在深切治療部住院時壓力爆煲一度精神錯亂。

醫管局臨牀傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢說，本港約一成新冠患者為嚴重個案，5%患者需入深切治療部，局方按需要安排逾九成病人定期覆診。曾德賢稱，瑪嘉烈醫院為160多名病人完成215次肺功能檢查，發現四成半人出院後12周的擴散肺活量低於正常人，最嚴重者只剩三分之一肺功能，上樓梯、追巴士及做運動亦有困難；且一成半人出院約9個月後擴散肺活量仍低於正常人，顯示部分康復者仍未能恢復肺功能，主要是年長康復者肺部受損較嚴重。他說，院方建議肺功能下降者練習肺部呼吸、恆常運動及健康飲食，有助提升肺功能。

染變種者後遺未見不同

曾德賢說，瑪嘉烈醫院香港傳染病中心1300多名出院者，約5人經電腦掃描發現肺纖維化，77%要定期驗血，出院兩個月後約140人仍肝功能異常、約70人腎功能異常、約100人炎症指數偏高，對病人影響不嚴重，但院方會特意提醒心臟病、糖尿病、脂肪肝的康復者注意飲食。

另外，曾德賢稱疲勞亦是常見後遺症，但醫管局暫未有統計數字，並說暫時臨牀上看不到變種新冠病毒康復者的後遺症有所不同，但可能是本港相關患者較年輕。

受歧視累他人隔離 部分人抑鬱

康復者亦承受不少心理壓力。九龍西醫院聯網部門經理（臨牀心理科）胡潔瑩稱，去年2月至今年4月為190名康復者評估心理狀况，他們需完成抑鬱、焦慮及創傷後壓力症狀的評分表格，結果發現21.6%人至少有一項評分異常，需轉介臨牀心理學家跟進。她說，分析發現住院日數多、有精神病史、缺乏傾訴對象的康復者較易出現相關症狀，壓力來源包括連累家人及同事要隔離、鄰居歧視等，院方會為他們做認知行為治療，幫助他們重拾社交生活。

有入ICU者短暫精神錯亂

胡潔瑩說，患者在住院期間同樣備受壓力，舉例說一名無精神病史的新冠病人，入住深切治療部病房期間出現短暫精神錯亂，產生被人逼害的幻覺，出院後由臨牀心理學家跟進，發現精神錯亂與當時治療狀况有關，並非患精神病，該人需接受心理輔導走出陰霾。胡續稱，有精神病康復者染上新冠病毒，痊癒後自覺受同事歧視，令其精神病復發，需轉介精神科。

相關字詞﹕肺功能受損 胡潔瑩 醫管局 曾德賢 康復者 新冠病毒

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