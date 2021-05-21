失業率降至6.4% 食宿裝修好轉 學者料年內不再惡化 工資水平偏低

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由2021年1至3月的6.8%回落至2至4月的6.4%，就業不足率由3.8%降至3.3%；同期不經季節性調整的失業人數，由同25.98萬減至24.75萬，跌幅4.7%，就業不足人數由14.84萬跌至12.66萬，跌幅約14.7%。

社工運輸商用服務微升

按行業分類，今年2至4月期間，大多數主要經濟行業的失業率均見下跌，當中只有包括社福機構在內的社會工作活動、專業及商用服務業如會計和律師，以及運輸業有輕微升幅。就業不足跌幅則更明顯，藝術、娛樂及康樂活動業、餐飲服務業的就業不足率，均較前一次公布下跌超過2個百分點。

李兆波：跌幅超預期

回復疫前最少需兩年

中大商學院高級講師李兆波表示，最新失業率跌幅較預期快，與市民已習慣新經濟模式有關，預計今年內失業率再惡化可能不大。但他說，失業率未反映工資水平，失業者為求工作不會介意人工較低，而現時失業人口仍有逾27萬，僱主亦毋須提高人工「爭人」，預計今年整體工資水平偏低，失業率和工資要回復至疫前水平最少需兩年。

對於即將踏入中、大學生畢業季節，李兆波認為，欠工作經驗的畢業生或因人工低、搵工難，不少人會選擇繼續升學，未必踏入就業市場，故對未來失業率影響有限。

羅致光：勞工行業仍遠遜衰退前

勞工及福利局長羅致光表示，勞工市場近期隨本地疫情減退有所改善，但考慮到許多勞工密集的行業，其業務收益仍遠低於經濟衰退前的水平，故勞工市場需時更長才能更顯著復蘇。他呼籲社會積極接種疫苗，以創造更有利條件，恢復以消費者導向及與旅遊相關活動。

另外，社會福利署公布4月領取綜援個案有22.3萬多宗，較3月下跌638宗，按月跌0.3%；同期領取失業綜援個案相若，維持約1.9萬宗，但與去年1月疫情爆發時相比仍增57.4%。今年2至4月領取失業綜援的每月平均申請數目為789宗，較1至3月跌7.8%。