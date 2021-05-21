拒公開失當教師資料被覆核 教局一方：法庭無權干涉

申請人為803基金有限公司，由資深大律師藍德業代表；答辯人為教育局長，由律政司副署理民事法律專員廖冠華代表。

申請方指部分個案涉港獨

影響學童社會國家未來

基金一方陳辭稱，去年9月入稟，教育局已裁定39宗教師專業失當成立，本月初教育局向立法會提交文件顯示，截至去年12月局方接獲269宗反修例相關專業失德投訴，其中160宗成立，並已取消3名教師資格，部分個案涉及散布「港獨」信息、使用政治偏頗教材等，認為情况有漸趨嚴重之勢。基金一方認為，學生是未來社會棟樑，教師不但影響學童人生，更影響國家及社會未來，因此公眾知情權比起資料是否需保密來得重要。

基金續稱，事件涉及公眾利益，即使教育局基於保密理由不公開教師名字，亦應考慮公開不屬個人資料的學校名；又指教育局未先徵詢第三方資料來源者是否同意公開資料，便「一刀切」拒絕公開專業失當的教師和學校資料，做法是錯誤理解並有違《公開資料守則》和《個人資料（私隱）條例》。

教育局一方回應，稱教局已公開教師專業失德數字，並非如申請方形容是「一刀切」拒絕公開所有資料，而公開與否屬教育局專業決定，法庭無權干涉，只能判斷局方決定是否合法。此外，如教育局公開資料，會損害學校平靜學習環境，為學校帶來「標籤效應」，對學校及該校教師不公平，甚至破壞紀律處分制度效用，令教局及學校之間的信任瓦解，學校或不再願意在教師紀律聆訊上配合教育局，強調教育局長考慮申請時，已考慮條例及政治等各方面因素。

【案件編號：HCAL1969/20】

（反修例風暴）