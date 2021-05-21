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醫學界普遍「有保留」 陳肇始：政府不想跟業界對立

【明報專訊】港府擬修訂醫生註冊條例的草案文件列出醫學界別普遍對建議「有所保留」，照推行是否代表港府忽視醫學界意見，食物衛生局長陳肇始受訪時強調，「絕對唔係……政府不是想跟業界對立」，港府願與業界溝通又有回應他們關注。

醫學界立法會議員陳沛然批評港府忙於抗疫仍推修例涉政治，陳肇始否認有政治目的，稱公院內科病房爆滿情况不斷，是盼盡快解決問題，引入更多人手可紓緩醫生工作量。

稱已承諾會聘所有本地畢業生

她說醫生不足和輪候時間長是長久需解決的問題，當局很注重業界聲音和意見，與業界舉行最少兩輪商討，就他們關注本地畢業生出路，已承諾會聘請所有本地畢業生並提供專科培訓機會，「政府不是想跟業界對立，絕對不是。」

雖然行會已批今次修例，但行會成員張宇人不滿修例幅度小，擬於立法會提修正案，要求非港人醫生同樣可經「特別註冊」來港，被問是否代表連行會都對修例無共識、是否港府解說不足，陳肇始回應，「有些人有不同意見不等於無溝通，溝通了大家都有自己的意見」，但會再解說。如議會通過張宇人修正案，港府會否接納，陳肇始稱希望首先讓港人醫生回來。

張宇人預告立會提修訂

陳：會再解說

對於今次修例諮詢無疾而終，陳肇始解釋，「當然如果有好多時間可將諮詢期拉長」，但改善醫生短缺刻不容緩，一直以來聽到很多市民、業界、家長都非常關心；至於是否趕於今屆立法會通過，陳肇始表示要有足夠時間予立法會討論，盼盡快為醫生短缺帶來出路，「希望行這一步，繼續糾纏只會更加遲」。

相關字詞﹕張宇人 陳肇始 食衛局 2021年醫生註冊修訂條例草案

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