有權指令特別註冊會 陳肇始：不會左右免試醫學院名單

《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》提出非本地培訓港人醫生可經特別註冊回港執業，他們需在認可醫學院畢業，認可名單由特別註冊委員會制定，而草案第14F（4）條列明「食衛局長如認為基於公眾利益而有此需要，可就特別註冊委員會執行其在本條例之下的職能，向該委員會發出指令」，立法會文件指此舉為「應付未能預見的情况」。

稱委會有決定即交衛署頒布

倘遲交名單 會催促完成

被問會否用該「指令」權要求特別註冊委員會認可或不認可外地醫學院，陳肇始受訪時強調「該指令是不會去處理個名單，因為那是專業委員會的決定，他們決定了就會交衛生署長頒布」，但當他們遲遲未能提出名單，會要求委員會在合適時間內完成。據政府文件，特別註冊委員會可獨立地直接提出認可名單，衛生署長不會有修訂的酌情權。至於會否在法例寫明局長的指令權不包括要求委員會認可哪些院校，陳肇始指曾與律政司商討法例的最好寫法，當中如有不清晰的地方會盡力解說。

病人組織：條文無排除干預名單權力

病人政策連線主席、醫委會委員林志釉律師分析，該條文保留食衛局長就委員會職能發出指令，有權干預委員會職能或決定，並無排除她有權就制定認可名單上提出列入或不列入一些院校。林又稱，約10人的特別註冊委員會基本上都是政府的人，質疑當局需否懷疑醫委會成員、衛生署代表、醫學院院長未能如期完成制定合適名單，質疑保留有關權力的需要性。

特別註冊委員會當中無選舉產生委員，陳肇始回應稱，政府委任人選經深思熟慮，解釋當中醫委會主席和3名委員熟悉規管；兩間醫學院長了解課程和學院水平；醫管局和衛生署代表僱主聲音，又稱任何委員會組成要看功能和目的，此委員會處理認可名單「是純粹專業判斷」、「不是好像醫委會或其他一些委員會，選舉產生有特別得着」，其他人如有意見有其他渠道表達。

委員會無選舉產生委員

陳：如有意見有其他渠道表達

就委員會制定名單時如何公開透明、會否寫報告向公眾交代名單準則，陳肇始稱一直認同客觀、自主、公開和透明的重要，特別註冊委員會會秉持這些原則，需解釋制定名單的機制。

陳肇始盼修例後，委員會在一年內制定認可名單並即開始接受申請，至於能否趕於明年7月吸納新一屆畢業生則難預計，「如果趕及這時間當然好」。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，陳肇始說法反映當映認為特別註冊委員會毋須加入前線醫生意見，又稱前線醫生是與來港醫生合作和訓練的持份者，若他日制定名單後，前線發現部分院校畢業生不適應在港臨牀工作等，反問有何機制在委員會反映。

明報記者 朱韻斐