港聞

港聞二

商六四遊行 支聯會：警問五大綱領 指往年未有特別詢問 常委稱警沒提違國安法

【明報專訊】支聯會昨早就六四遊行申請不反對通知書與警方商討，未有結果。支聯會稱，警方會上問及支聯會五大綱領的意思，他未能評估遊行會否獲批，支聯會亦暫未有後備方案。另外，食物及衛生局長陳肇始昨接受本報訪問，對於有否條件放寬舉行大型集會如六四集會時表示，不鼓勵大型聚集。

支聯會早前向警方申請於5月30日舉辦六四遊行，由灣仔修頓球場遊行至中聯辦，預計3000至5000人參與。支聯會常務秘書部召集人梁錦威及常委盧偉明，昨早與警方就六四遊行商討近一小時，梁錦威會後回覆本報查詢，稱警方在會議尾段，曾問及支聯會五大綱領的意思。他當時詢問警方，問題與申請遊行的關係，警方僅稱會考慮很多因素，並沒特別提及五大綱領有否違反《港區國安法》。支聯會解釋後，警方未有其他回應。

梁錦威稱，往年警方與支聯會商討六四遊行與集會時，未有特別詢問五大綱領的意思。他又表示，會上警方大部分提問圍繞防疫，包括如何確保符合限聚令，支聯會稱，屆時會盡量呼籲參加者4人一組並保持距離。

警問防疫 支聯會稱籲4人一組

對於遊行獲批是否樂觀，梁表示，現時難料結果，呼籲警方盡快發出不反對通知書，保障市民遊行與集會的自由。至於六四集會，支聯會下周會與警方商討。

支聯會五大綱領為「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」，北京航空航天大學法學院副教授田飛龍、全國僑聯副主席盧文端等早前分別質疑，「結束一黨專政」違反國安法，有顛覆國家政權之嫌。特首林鄭月娥日前稱，最終法律的詮釋都是交給法庭。

「結束一黨專政」綱領

內地學者指違國安法

食衛局長陳肇始昨受訪時表示，本港疫情大致受控，但不敢掉以輕心。被問是否有條件放寬舉行大型集會例如六四集會，陳肇始稱，任何大型活動、多人聚集都有風險，從公共衛生角度要很小心處理任何大型聚集，萬一當中有傳播鏈疫情，可一發不可收拾，如外地經驗大型集會一傳開病毒可影響很多人。陳又稱目前用膳都要有疫苗氣泡，不會鼓勵大型聚集。

相關字詞﹕結束一黨專政 六四集會 六四遊行 支聯會

上 / 下一篇新聞

袁國勇：4歲童真陽性 或1月已感染 樣本無污染 「雙重感染」也可致未能驗出抗體
袁國勇：4歲童真陽性 或1月已感染 樣本無污染 「雙重感染」也可致未能驗出抗體
一宗輸入 連續5天沒本地不明例 寶翠園18歲女打齊針 赴深兩周確診
一宗輸入 連續5天沒本地不明例 寶翠園18歲女打齊針 赴深兩周確診
聶德權：現有望「清零」 接種關鍵時刻
聶德權：現有望「清零」 接種關鍵時刻
有權指令特別註冊會 陳肇始：不會左右免試醫學院名單
有權指令特別註冊會 陳肇始：不會左右免試醫學院名單
醫學界普遍「有保留」 陳肇始：政府不想跟業界對立
醫學界普遍「有保留」 陳肇始：政府不想跟業界對立
拒公開失當教師資料被覆核 教局一方：法庭無權干涉
拒公開失當教師資料被覆核 教局一方：法庭無權干涉
屯門區議員涉誤導警員提堂准保釋
屯門區議員涉誤導警員提堂准保釋
失業率降至6.4% 食宿裝修好轉 學者料年內不再惡化 工資水平偏低
失業率降至6.4% 食宿裝修好轉 學者料年內不再惡化 工資水平偏低
近半新冠康復者肺活量變差 最嚴重剩1/3
近半新冠康復者肺活量變差 最嚴重剩1/3
五旬漢打首劑復必泰昏迷留院
五旬漢打首劑復必泰昏迷留院
業界調查：旅遊解禁後 66％半年內外遊
業界調查：旅遊解禁後 66％半年內外遊
7個「熱夜」破5月紀錄 熱到下周初 今明驟雨 周日料34℃
7個「熱夜」破5月紀錄 熱到下周初 今明驟雨 周日料34℃
少雨悶熱傘檔生意減 露天檔主換大風扇
少雨悶熱傘檔生意減 露天檔主換大風扇
覆核「明日大嶼」駁回 法官：未提證據違量入為出
覆核「明日大嶼」駁回 法官：未提證據違量入為出
西九首席工程總監休假 是否被查 管理局無回應
西九首席工程總監休假 是否被查 管理局無回應
房委4工廈擬重建公屋 近港鐵站、屋邨 委員：利社區規劃
房委4工廈擬重建公屋 近港鐵站、屋邨 委員：利社區規劃
行山．尋古 山頂覓見療養院遺蹟
行山．尋古 山頂覓見療養院遺蹟
「補習天王」取保密試題 判囚14月 上訴失敗 蕭源即時服刑
「補習天王」取保密試題 判囚14月 上訴失敗 蕭源即時服刑
立會修議規 限議員衣著
立會修議規 限議員衣著
收賄助購親屬機票 廉署控國泰3人
收賄助購親屬機票 廉署控國泰3人
石屋燒焦老婦 村民稱精靈友善
石屋燒焦老婦 村民稱精靈友善
入彎舞龍險掃行人 貨車撼警署翻側
入彎舞龍險掃行人 貨車撼警署翻側
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】宣誓例今生效 兩區議員辭職 朱凱廸結束新西團隊不再參政
【Emily】宣誓例今生效 兩區議員辭職 朱凱廸結束新西團隊不再參政
【Emily】民記人叫港奧運代表宣誓 馬逢國：體育政治勿「溝埋」
【Emily】民記人叫港奧運代表宣誓 馬逢國：體育政治勿「溝埋」
【Emily】酒紅色山頂纜車6‧28退役
【Emily】酒紅色山頂纜車6‧28退役
【Emily】阿尹獄中出熱痱 牆角睇信回信
【Emily】阿尹獄中出熱痱 牆角睇信回信
【Emily】鄧家彪直播 講中共百年5人物
【Emily】鄧家彪直播 講中共百年5人物
【Emily】林兆彬讚ERROR神奇：追夢不分年齡
【Emily】林兆彬讚ERROR神奇：追夢不分年齡