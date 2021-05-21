商六四遊行 支聯會：警問五大綱領 指往年未有特別詢問 常委稱警沒提違國安法

支聯會早前向警方申請於5月30日舉辦六四遊行，由灣仔修頓球場遊行至中聯辦，預計3000至5000人參與。支聯會常務秘書部召集人梁錦威及常委盧偉明，昨早與警方就六四遊行商討近一小時，梁錦威會後回覆本報查詢，稱警方在會議尾段，曾問及支聯會五大綱領的意思。他當時詢問警方，問題與申請遊行的關係，警方僅稱會考慮很多因素，並沒特別提及五大綱領有否違反《港區國安法》。支聯會解釋後，警方未有其他回應。

梁錦威稱，往年警方與支聯會商討六四遊行與集會時，未有特別詢問五大綱領的意思。他又表示，會上警方大部分提問圍繞防疫，包括如何確保符合限聚令，支聯會稱，屆時會盡量呼籲參加者4人一組並保持距離。

警問防疫 支聯會稱籲4人一組

對於遊行獲批是否樂觀，梁表示，現時難料結果，呼籲警方盡快發出不反對通知書，保障市民遊行與集會的自由。至於六四集會，支聯會下周會與警方商討。

支聯會五大綱領為「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」，北京航空航天大學法學院副教授田飛龍、全國僑聯副主席盧文端等早前分別質疑，「結束一黨專政」違反國安法，有顛覆國家政權之嫌。特首林鄭月娥日前稱，最終法律的詮釋都是交給法庭。

「結束一黨專政」綱領

內地學者指違國安法

食衛局長陳肇始昨受訪時表示，本港疫情大致受控，但不敢掉以輕心。被問是否有條件放寬舉行大型集會例如六四集會，陳肇始稱，任何大型活動、多人聚集都有風險，從公共衛生角度要很小心處理任何大型聚集，萬一當中有傳播鏈疫情，可一發不可收拾，如外地經驗大型集會一傳開病毒可影響很多人。陳又稱目前用膳都要有疫苗氣泡，不會鼓勵大型聚集。