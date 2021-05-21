聶德權：現有望「清零」 接種關鍵時刻

聶德權昨午在新城知訊台節目《健康脈搏》稱，現有望清零，亦正是打疫苗的關鍵時候。他解釋，當清零後，大家希望放寬日常活動、外遊及內地通關，但一有往來，從外面傳入病毒、引起爆發的風險便大；若打針人數不多，抗體數量不多，隨時引起另一波爆發，呼籲市民接種。

李慧琼倡「先導計劃」通關：打針優先

民建聯主席李慧琼表示，近日疫情持續平穩，促港府盡快與內地及澳門商討通關，並進一步將通關安排與打針結合，令更多市民願打針。她建議政府可考慮以先導計劃恢復通關，包括設配額和優先讓已打兩針者申請。

港府正考慮把接種疫苗年齡降至12歲，食衛局長陳肇始受訪時稱，衛生署正努力與藥廠聯絡，要求提交相關資料，有數據會交疫苗顧問專家委員會審視。至於哪款疫苗先在青少年開打，她說BioNTech（復必泰）已有相關數據且有其他地區已批准降接種年齡，「希望快點給我們（資料），我們都想盡快」。

梁栢賢：暑假前展開青年接種機會不大

聶德權表示，政府已要求藥廠提供資料和數據，當審批完成後，會聯同教育局、學校等商討，在放暑假前或放假期間接種，安排可能不同。疫苗接種計劃專責工作小組專家成員梁栢賢認為，不急於設死線列明要在暑假前開始為12至15歲青年接種，最重要是先由專家評估。梁在節目後稱，相信在暑假前開展的機會不大，如能在開學前做到，已是非常好的開始。

（疫情第四波）