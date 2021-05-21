港聞

港聞一

聶德權：現有望「清零」 接種關鍵時刻

【明報專訊】本港疫情逐漸穩定，公務員事務局長聶德權昨表示「現在有望清零」，並形容現正是接種疫苗的關鍵時刻。他說本港現有120萬人已打針，佔16歲以上人口約18%，距離建立防疫屏障還很遠，要達這個效果最少要有七成人接種。

聶德權昨午在新城知訊台節目《健康脈搏》稱，現有望清零，亦正是打疫苗的關鍵時候。他解釋，當清零後，大家希望放寬日常活動、外遊及內地通關，但一有往來，從外面傳入病毒、引起爆發的風險便大；若打針人數不多，抗體數量不多，隨時引起另一波爆發，呼籲市民接種。

李慧琼倡「先導計劃」通關：打針優先

民建聯主席李慧琼表示，近日疫情持續平穩，促港府盡快與內地及澳門商討通關，並進一步將通關安排與打針結合，令更多市民願打針。她建議政府可考慮以先導計劃恢復通關，包括設配額和優先讓已打兩針者申請。

港府正考慮把接種疫苗年齡降至12歲，食衛局長陳肇始受訪時稱，衛生署正努力與藥廠聯絡，要求提交相關資料，有數據會交疫苗顧問專家委員會審視。至於哪款疫苗先在青少年開打，她說BioNTech（復必泰）已有相關數據且有其他地區已批准降接種年齡，「希望快點給我們（資料），我們都想盡快」。

梁栢賢：暑假前展開青年接種機會不大

聶德權表示，政府已要求藥廠提供資料和數據，當審批完成後，會聯同教育局、學校等商討，在放暑假前或放假期間接種，安排可能不同。疫苗接種計劃專責工作小組專家成員梁栢賢認為，不急於設死線列明要在暑假前開始為12至15歲青年接種，最重要是先由專家評估。梁在節目後稱，相信在暑假前開展的機會不大，如能在開學前做到，已是非常好的開始。

（疫情第四波）

相關字詞﹕疫苗接種計劃 梁栢賢 陳肇始 新型冠狀病毒 新冠疫苗 聶德權

上 / 下一篇新聞

袁國勇：4歲童真陽性 或1月已感染 樣本無污染 「雙重感染」也可致未能驗出抗體
袁國勇：4歲童真陽性 或1月已感染 樣本無污染 「雙重感染」也可致未能驗出抗體
一宗輸入 連續5天沒本地不明例 寶翠園18歲女打齊針 赴深兩周確診
一宗輸入 連續5天沒本地不明例 寶翠園18歲女打齊針 赴深兩周確診
商六四遊行 支聯會：警問五大綱領 指往年未有特別詢問 常委稱警沒提違國安法
商六四遊行 支聯會：警問五大綱領 指往年未有特別詢問 常委稱警沒提違國安法
有權指令特別註冊會 陳肇始：不會左右免試醫學院名單
有權指令特別註冊會 陳肇始：不會左右免試醫學院名單
醫學界普遍「有保留」 陳肇始：政府不想跟業界對立
醫學界普遍「有保留」 陳肇始：政府不想跟業界對立
拒公開失當教師資料被覆核 教局一方：法庭無權干涉
拒公開失當教師資料被覆核 教局一方：法庭無權干涉
屯門區議員涉誤導警員提堂准保釋
屯門區議員涉誤導警員提堂准保釋
失業率降至6.4% 食宿裝修好轉 學者料年內不再惡化 工資水平偏低
失業率降至6.4% 食宿裝修好轉 學者料年內不再惡化 工資水平偏低
近半新冠康復者肺活量變差 最嚴重剩1/3
近半新冠康復者肺活量變差 最嚴重剩1/3
五旬漢打首劑復必泰昏迷留院
五旬漢打首劑復必泰昏迷留院
業界調查：旅遊解禁後 66％半年內外遊
業界調查：旅遊解禁後 66％半年內外遊
7個「熱夜」破5月紀錄 熱到下周初 今明驟雨 周日料34℃
7個「熱夜」破5月紀錄 熱到下周初 今明驟雨 周日料34℃
少雨悶熱傘檔生意減 露天檔主換大風扇
少雨悶熱傘檔生意減 露天檔主換大風扇
覆核「明日大嶼」駁回 法官：未提證據違量入為出
覆核「明日大嶼」駁回 法官：未提證據違量入為出
西九首席工程總監休假 是否被查 管理局無回應
西九首席工程總監休假 是否被查 管理局無回應
房委4工廈擬重建公屋 近港鐵站、屋邨 委員：利社區規劃
房委4工廈擬重建公屋 近港鐵站、屋邨 委員：利社區規劃
行山．尋古 山頂覓見療養院遺蹟
行山．尋古 山頂覓見療養院遺蹟
「補習天王」取保密試題 判囚14月 上訴失敗 蕭源即時服刑
「補習天王」取保密試題 判囚14月 上訴失敗 蕭源即時服刑
立會修議規 限議員衣著
立會修議規 限議員衣著
收賄助購親屬機票 廉署控國泰3人
收賄助購親屬機票 廉署控國泰3人
石屋燒焦老婦 村民稱精靈友善
石屋燒焦老婦 村民稱精靈友善
入彎舞龍險掃行人 貨車撼警署翻側
入彎舞龍險掃行人 貨車撼警署翻側
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】宣誓例今生效 兩區議員辭職 朱凱廸結束新西團隊不再參政
【Emily】宣誓例今生效 兩區議員辭職 朱凱廸結束新西團隊不再參政
【Emily】民記人叫港奧運代表宣誓 馬逢國：體育政治勿「溝埋」
【Emily】民記人叫港奧運代表宣誓 馬逢國：體育政治勿「溝埋」
【Emily】酒紅色山頂纜車6‧28退役
【Emily】酒紅色山頂纜車6‧28退役
【Emily】阿尹獄中出熱痱 牆角睇信回信
【Emily】阿尹獄中出熱痱 牆角睇信回信
【Emily】鄧家彪直播 講中共百年5人物
【Emily】鄧家彪直播 講中共百年5人物
【Emily】林兆彬讚ERROR神奇：追夢不分年齡
【Emily】林兆彬讚ERROR神奇：追夢不分年齡