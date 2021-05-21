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一宗輸入 連續5天沒本地不明例 寶翠園18歲女打齊針 赴深兩周確診

【明報專訊】本港連續5日沒本地源頭不明確診，昨日僅一宗輸入個案，但再度有人離港後確診。該名18歲女大學生曾接種兩劑BioNTech疫苗，本月初前往深圳，兩周後確診，檢疫時三度驗出陰性。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，患者病毒數值高，即病毒量低，且驗出抗體陽性，有可能是「復陽」個案。

昨日唯一輸入個案，是來自印尼的26歲女傭，4月30日抵港後在西營盤華美達海景酒店檢疫，昨日另有少於5宗初步確診。

衛生防護中心前晚接獲廣東衛生當局通報，一名5月5日由香港前往深圳的18歲女子，前日（19日）確診。根據深圳衛健委資料，女病人無病徵，入境後被集中隔離，其後轉至深圳市第三人民醫院應急院區治療，情况穩定。中心將個案列為外地確診，仍在調查在港行蹤。

內地檢測三度陰性 歐家榮料「復陽」

歐家榮表示，女病人在英國讀大學，去年11月返港，與母親同住薄扶林道89號寶翠園1座，大部分時間在家網上學習。她今年4月13日及5月4日先後在聖保祿醫院接種共兩劑BioNTech疫苗，離港前一日、5月4日對病毒檢測呈陰性。

歐家榮表示，女病人於內地酒店檢疫期間，5月5日、8日、11日對病毒檢測呈陰性，5月18日呈陽性，病毒數值（CT Value）高達35至38，即病毒量低，而且驗出抗體陽性。他相信患者或之前已感染，可能屬「復陽」個案，惟不知何時感染，安全起見，會要求寶翠園1座強制檢測。

梁子超：未見相關個案 社區風險微

呼吸系統專科醫生梁子超表示，如該女病人驗出抗體陽性，有可能是「復陽」個案，之前沒發現感染，有待調查是在香港抑或內地感染，例如會否在內地檢疫酒店交叉感染。他強調即使接種兩劑疫苗，亦不代表完全不會感染。

梁子超認為，該女病人離港後兩周才在內地確診，至今本港未見相關人士確診，估計對社區構成的風險不大。本港過去連續27日僅一宗源頭不明本地個案，他相信本港「正邁向清零」，穩妥起見，現階段不應太快放寬社交距離措施，建議觀察多14日，如沒本地確診，相信可與內地通關及放寬社交距離措施。

另外，43歲男子上月尾來港後在華美達海景酒店檢疫，完成檢疫後於5月13至16日住嘉湖海逸酒店，5月16日到上海後確診。歐家榮表示，男病人為汽車設計師，2019年開始在意大利工作，今年2月在當地確診並已康復，4月22日因家事陪同家人返港。他認為患者很可能是「復陽」個案，但有待上海衛健委提供其病毒數值及抗體水平資料；在香港的數名密切接觸者已送檢疫。

（疫情第四波）

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