袁國勇：4歲童真陽性 或1月已感染 樣本無污染 「雙重感染」也可致未能驗出抗體

化驗所同日無陽性個案 排除交叉污染

男童（第11822宗）本月12日發燒至38.7度，並有喉嚨腫及出皮疹，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，雖然新冠病毒病人會出皮疹，但情况少有，加上各種蛛絲馬迹，令人懷疑屬假陽性。他與衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮等，昨視察負責為男童檢測的金域檢驗化驗所，以及衛生防護中心公共衛生化驗服務處，袁國勇表示沒發現樣本污染。袁其後向本報表示，檢測該樣本同日沒有陽性個案，因此排除了樣本交叉污染的可能。

對於港大公共衛生學院在男童的樣本驗不出病毒基因，袁國勇解釋有兩種測試，一種是單重或雙重PCR；另一種是多重PCR，「連續有二、三十個PCR同時在試管裏做」。他說通常做整個基因排序會以多重方法，而其敏感度會較低，若單重的測試CT值多於30，多重PCR檢測結果多數是陰性。據袁國勇所說，微生物學系今次用單重測試。

袁又稱，整個病毒基因排序有3萬個信號，在男童樣本中，核酸多聚酶找到4個位置陽性、棘突蛋白找到3個位置陽性、封套蛋白找到1個位置陽性、核殼蛋白找到2個位置陽性，見到眾多位置出現陽性，「好肯定呢個樣本係真陽性」，不要再為此爭拗。

20%患者沒抗體 半年仍放殘餘核酸

至於男童陽性樣本病毒量低、且未出抗體，袁國勇分析兩個可能性，其一，男童可能早已感染，但沒出現病徵，或徵狀輕微，至最近他染其他病毒病發入院，才驗出對新型冠狀病毒殘餘核酸。歐家榮說，男童居住的白田邨13座，1月尾曾出現感染群組，但與男童住的樓層、坐向與群組不同。

袁國勇稱，19%至20%患者沒病徵出現，亦沒有抗體，繼續可在呼吸道放殘餘核酸出來，「有些人說兩個月是很普遍，有些可以去到6個月仍然放殘餘核酸」，部分在公立醫院覆診患者都試過復陽，但暫未見殘餘病毒核酸傳播其他人。他說兒童染流感釋放病毒的時間可長達28日，長過成人的7日，新冠病毒都有此可能，但暫未有數據。

同時染兩病毒 壓低新冠病毒繁殖

此外，袁國勇指出第二個可能性是男童同時感染兩種病毒，雙重感染導致干擾，壓低新冠病毒繁殖，導致病毒載量低，並推遲甚至不會出現抗體。他說現未能判斷是哪種可能，會再做其他測試確認，「我分唔到，CT值咁低，你問我，我都可能覺得個機會係其實之前好耐已經感染咗，呢個機會應該比較大」。不過，他相信目前需小心，要把個案當作急性感染處理，隔離密切接觸者，斷絕傳播鏈。

袁國勇向本報稱，男童CT值（病毒數值）達33至38，即病毒量十分低，無法全基因排序，因此不能與1月及5月流行的病毒對比，即使找出他染另一種病毒，可能最終都是「無頭公案」。

明報記者

（疫情第四波）

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