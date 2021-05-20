【Emily】文遠阿人鐵窗內外同「為鄰」 陳皓桓早睡早起 話「小強」較多

支聯會主席李卓人因未經批准集結案𠵱家喺荔枝角坐緊監。文遠話以前同李卓人喺美孚新邨做街坊，𠵱家就喺收押所做「鄰居」，「大家都有傾談，上至天文，下至地理，無所不談」。

多名民主黨前主席及副主席都身在獄中，包括胡志偉、楊森、林卓廷、尹兆堅，文遠話「愈數就愈感到悲哀，到底要一個點樣嘅社會先至會令所有對社會有貢獻嘅人，同有抱負嘅年青人都困晒喺監獄」。

趙家賢申請睇眼科

陳皓桓嘅小編探完佢後亦喺fb更新，話陳精神好好，之前一晚早睡早起，「但曱甴就真係多咗啲」，而陳暫未有報紙睇比較悶，所以係咁做運動。

民主黨趙家賢因民主派立選初選案正還押，噚日有黨友去探佢，趙家賢瘦咗好多，因健康問題需要食糖尿餐單，佢笑笑口話啲米好難食，所以減磅唔少。趙家賢繼續有偏頭痛，左眼睇嘢唔太清楚，申請緊去睇眼科醫生；佢聽到民主黨前輩還押嘅消息後覺得好心痛，希望佢哋撐住。