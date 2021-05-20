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2021年5月20日星期四
港聞二
不理勸喻無視防疫 百信眾放生祈福 佛教團體稱挑選魚種「智慧」放生 環團促立法
移民掀棄龜潮 團體高峰一周收10個案
田雞烏龜陳屍溪澗
話你知：澳門放生須申請 台灣禁放外來種
波蘭大使劉光源任駐港特派員 曾任外交部涉外安全司長 劉兆佳：更了解西方「顛覆活動」
社總促社工註冊局拒任選委
續無飄色搶包山 長洲太平清醮人流再少兩成
綠置居明派表 啟鑽苑最平118萬
陳沛然：疫下推醫生免試 必因政治 信有內地院校獲認可 病人組織倡公營工作3年鬆綁
回流執業花11年「不吸引」 赴英讀醫港人：寧願考試
行會張宇人擬提修正 湯家驊：不違集體負責制
拒交代國安處編制開支 李家超稱如「戰爭機密」
保監局收投訴30%涉操守 有經紀為谷下線 助假學歷申牌
當街兜搭女生邀做「出租女友」 青年被捕
港怡未答套餐比率達標否 稱努力中 廉價批地條款須逾半套餐收費 病人組織籲重新招標
關節置換年輕化 運動劇烈過重增風險
救熄石屋火警 消防睇漏焦屍
的士落斜輾過油漬 車頭楔入貨車尾
主席獻辭：太空回望 願「藍色彈珠」無恙——記於《明報》創刊62周年 世界華文媒體董事局主席、拿督斯里張翼卿醫生
時局遽變 初心不改
網站動起來：即時．直播．分析 轉守為攻——V Team直擊 帶你上前線
庭外長留守 幕幕現眼前
尊子漫畫
【Emily】文遠阿人鐵窗內外同「為鄰」 陳皓桓早睡早起 話「小強」較多
【Emily】議員「表揚」搬屋公司製垃圾山
【Emily】酒吧業政總開會前 行家爭執報警
【Emily】中西區獨家環保袋 派小商戶轉贈街坊
【Emily】電競奧運港選拔 田二少甩尾炒車
【Emily】葉劉又讚MIRROR 網民批不務正業
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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