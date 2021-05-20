網站動起來：即時．直播．分析 轉守為攻——V Team直擊 帶你上前線

【明報專訊】「明報即時新聞的直播影片：××××」，這個facebook通知背後，有賴明報電子平台組同事口中「V Team（視頻組）」小隊的努力。過去一年，即時新聞V Team小隊頻頻出動，走訪一件又一件的新聞大事，透過facebook Live（直播），利用網頁的嵌入功能，實時影像畫面載入明報網站即時新聞頁面及明報新聞手機應用程式，將文字、相片、有聲有畫的直播片段Push（推送）給世界各地的明報讀者。
疫下追訪封區 考隨機應變
持續近一年半的新型冠狀病毒疫情，無論本地抑或海外的採訪，均受到不少限制。因應抗疫、限聚措施的變更，電子平台組隨機應變，以年初首度「封區」強制檢測為例，佐敦「受限區」內外由一道拉閘分隔，V Team小隊既被動亦主動，透過直播鏡頭捕捉閘內閘外實况，又要「扑咪」追訪受影響的居民。
視像程式越洋緊追美大選
去年11月舉行的美國總統選舉是世界大事，特朗普與拜登對壘，全球矚目，投票當日戰况緊湊，電子平台組一方面以文字直播即時報道最新消息，同時與國際組合作，透過疫情下大行其道的視像程式，與身在美國的專家孔誥烽隔空視像訪問，即時分析選戰，讀者透過即時剪輯的幾分鐘短片，掌握遠在千里的大選形勢。
文：網站編輯主任 葉明傑
（《明報》62周年）
相關字詞﹕明報62周年