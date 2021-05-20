網站動起來：即時．直播．分析 轉守為攻——V Team直擊 帶你上前線

疫下追訪封區 考隨機應變

持續近一年半的新型冠狀病毒疫情，無論本地抑或海外的採訪，均受到不少限制。因應抗疫、限聚措施的變更，電子平台組隨機應變，以年初首度「封區」強制檢測為例，佐敦「受限區」內外由一道拉閘分隔，V Team小隊既被動亦主動，透過直播鏡頭捕捉閘內閘外實况，又要「扑咪」追訪受影響的居民。

視像程式越洋緊追美大選

去年11月舉行的美國總統選舉是世界大事，特朗普與拜登對壘，全球矚目，投票當日戰况緊湊，電子平台組一方面以文字直播即時報道最新消息，同時與國際組合作，透過疫情下大行其道的視像程式，與身在美國的專家孔誥烽隔空視像訪問，即時分析選戰，讀者透過即時剪輯的幾分鐘短片，掌握遠在千里的大選形勢。

文：網站編輯主任 葉明傑

（《明報》62周年）