港聞

港聞二

時局遽變 初心不改

【明報專訊】過去一年香港步入新時代，新冠病毒去年初襲港，疫情橫跨逾年，至今未復正常；疫下示威浪潮減退，去年中中央制定《港區國安法》並在港實施，港府認為香港開啟由亂轉治的新局。在這重要時刻，《明報》同事繼續緊守崗位，走在最前線記錄真相，並以全面及多角度，深入分析對香港影響深遠的《港區國安法》，相關報道奪得香港報業公會「2020年香港最佳新聞獎」最佳新聞報道冠軍。

一年以來，《明報》同事的努力繼續獲得各大新聞獎肯定，共奪得21個新聞報道、寫作和攝影等獎項。在香港報業公會 「2020年最佳新聞獎」中，《明報》共奪得10個獎項，當中最佳新聞報道及最佳圖片（新聞組）均奪得冠軍。《港區國安法》於去年6月30日深夜頒布，逾百頁法律條文首次曝光，《明報》同事與時間競賽，並趕在「死線」前完成詳盡報道，讓讀者全方位了解這條對香港有深遠影響的法例，該報道獲得報業公會最佳新聞報道冠軍。

攝影記者馮凱鍵憑《無妄之災》照片奪得最佳圖片（新聞組）冠軍。2019年9月6日下午，馮凱鍵在西洋菜南街採訪九龍區遊行，捕捉到一對年少兄妹被多名警員撲壓在地上前的一刻，這張震撼人心的照片奪得多個新聞獎，包括攝影記者協會周年新聞攝影比賽突發新聞組季軍、第25屆人權新聞獎攝影（單幅）優異獎，以及由公眾以接近2.2萬票選出的「一人一票最佳新聞圖片大獎」，實至名歸。

新冠病毒陰霾籠罩本港逾年，《明報》同事全程緊貼疫情進展，多項與疫情有關的報道獲獎，包括獲最佳聞版面設計（系列組）亞軍的「疫境仁心」，透過影像呈現疫症爆發以來，醫護在前線如何守護香港；去年疫情下的超市日用品曾被搶購一空，以及郊外人頭湧湧，人與野豬並存的場面，均獲得香港攝影記者協會周年新聞攝影比賽優異獎。另外，《明報》同事於去年4月初在武漢直擊封城兩個月多後，當地解封前的情况，報道獲得香港報業公會最佳標題（中文）優異獎。

疫情嚴重打擊香港經濟，《明報》同事的「疫境前行」系列奪得報業公會的最佳經濟新聞報道優異獎，而經濟版同事亦以《中環近2萬呎舖變身快閃店》報道獲得恒大商業新聞獎的最佳房地產新聞報道銀獎。

至於其他與疫情有關的報道，獲得獎項包括最佳圖片（特寫組）優異獎等。

儘管時局急劇變化，《明報》同事在過去一年竭力緊守崗位，力求還原事實真相，未來定必繼續以公正持平的態度，報道社會大事。

■去年明報主要獎項

◆第25屆人權新聞獎（2021）（圖）

◆香港報業公會「2020年香港最佳新聞獎」（圖）

．最佳新聞報道冠軍（圖）

◆．最佳圖片（新聞組）亞軍（圖）

◆．最佳新聞報道季軍（圖）

◆．最佳新聞版面設計（系列組）亞軍（圖）

◆香港攝影記者協會「前線·焦點2020」周年新聞攝影比賽（圖）

◆恒大商業新聞獎（圖）

（《明報》62周年）

相關字詞﹕明報62周年

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